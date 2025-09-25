La región occidental de Venezuela fue sacudida por una serie de sismos de gran magnitud que mantuvieron en vilo a sus habitantes durante la noche del miércoles.

Un fuerte sismo de más de 6 grados y al menos nueve réplicas estremecieron al occidente de Venezuela y pusieron en alerta a la población. El epicentro se ubicó en el estado Zulia, pero el temblor se sintió en otras regiones e incluso en ciudades de Colombia. Los reportes preliminares confirman daños en infraestructuras y cortes de electricidad en varias zonas.

Sismos de más de 6 grados sacuden el occidente de Venezuela y dejan daños en varias infraestructuras

La región occidental de Venezuela vivió una noche de gran tensión luego de que una serie de sismos de magnitud superior a 6 se registraran este miércoles, de acuerdo con reportes de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y el Servicio Geológico Colombiano.

El primer temblor, de magnitud 6.0, se produjo a las 23:51 (hora local) a unos 45 kilómetros al este de Bachaquero, en el estado Zulia. Durante la tarde y noche, al menos nueve réplicas —con magnitudes entre 3.5 y 4.9— mantuvieron en alerta a las autoridades y a los habitantes de la zona.

Funvisis informó que los movimientos fueron percibidos no solo en Zulia, sino también en Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo e incluso en Caracas. Del lado colombiano, ciudades como Barranquilla, Cartagena y Medellín también reportaron la percepción de los temblores.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó el evento, elevando ligeramente la magnitud a 6.1 y situando el epicentro en la localidad de Mene Grande. Solo 12 minutos después, se registró una réplica de 4.3, precisó el organismo.

El gobernador de Zulia, Luis Caldera, señaló que los equipos de emergencia y personal técnico están desplegados en las zonas afectadas. “Estamos evaluando daños en diferentes infraestructuras tras el sismo”, afirmó.

Entre las afectaciones iniciales se reportaron daños en el Hospital Luis Razetti de Pueblo Nuevo, el puente de San Pedro y desprendimientos en la torre de la emblemática Iglesia Santa Bárbara de Maracaibo. Además, se registraron fallas eléctricas en sectores de Lossada y problemas en el funcionamiento de semáforos en distintas áreas de la región.

Funvisis explica el origen de los recientes sismos en Venezuela

Los continuos movimientos telúricos que han sacudido a Venezuela en los últimos días tienen una explicación geológica. Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), estos eventos se deben a la interacción de dos importantes placas tectónicas: la del Caribe y la Suramericana.

“La zona de contacto entre la placa del Caribe y la placa Suramericana está conformada por tres sistemas de fallas, cuyo ancho promedio oscila alrededor de los 100 km. Estas fallas son la de Boconó (Los Andes), San Sebastián (Cordillera de la Costa) y El Pilar (Serranía del Interior)”, indicó el organismo en su reporte.