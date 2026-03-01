El intenso calor en Lima ha provocado que una trabajadora de una olla común en Villa María del Triunfo cocine un huevo utilizando solo la energía solar.

El intenso calor en Lima sigue elevando la sensación térmica a niveles extremos. Esta vez, una trabajadora de una olla común en la Ampliación Las Vegas, en Villa María del Triunfo, sorprendió al freír un huevo utilizando únicamente el calor del sol.

En la parte alta del distrito, el termómetro marcaba 39 grados, mientras que la sensación térmica alcanzaba los 41 grados. En medio del bochorno y la falta de agua en la zona, la escena llamó la atención de un equipo periodístico que registró el inusual momento.

Mujer logra cocinar un huevo usando solo el calor del sol

Las elevadas temperaturas y la sensación térmica extrema fueron el contexto perfecto para esta escena que rápidamente llamó la atención. En la zona, el termómetro marcaba 39 grados, mientras que la sensación térmica alcanzaba los 41 grados, una situación que se agrava debido a la falta de agua y ventilación.

"Conversando con la señora Haydée, hemos visto cómo se fríe el huevo. Estamos en 41 grados de sensación térmica en esta parte alta de Villa María del Triunfo. Con razón pues se hizo el huevo. A esta temperatura, al parecer cualquier alimento se puede cocer acá en el sol. Una de las zonas más altas de Villa María del Triunfo. Esta es la ampliación Las Vegas, y aquí el calor se vive de una manera extrema. Nuestro termómetro marca 39 grados y el calor es mucho más difícil porque aquí se enfrenta sin agua".

El reportero también ingresó al espacio donde funciona la olla común para comprobar cómo se percibía el ambiente en el interior, encontrando un panorama aún más sofocante.

“Aquí, en la ollita común, a ver cuál es la sensación térmica acá adentro. La señito está bastante acalorada. Tenemos el termómetro, realmente quema. O sea, afuera el sol golpea, pero aquí adentro es más bochorno, ¿no?”, preguntó al entrar al sitio.

"Sí, adentro más, y no hay mucho aire, mire, como usted ve no hay mucho aire”, respondió la señora mientras preparaba todo para cocinar el huevo usando nada más que el calor del sol.

La escena cobró mayor sentido cuando el periodista preguntó por la sartén colocada al exterior del local. “¡Ah! Con razón veía la sartén ahí afuera cuando llegamos. Yo pensé que estaba como secando un poco, pero me dice que va a freír el huevito afuera”.

“Claro, como es el huevo, entonces yo lo frío fuera porque el gas también bastante jala pues. Sí, esa es una manera que hago... ahorramos también. Como acá demora en entrar el señor que trae el gas... voy a freír mi huevo con el calor del sol. Va a ver usted cómo se hace. Y de esta manera, ¡mire ve! De esta manera nosotros nos ayudamos con el gas también”, contó la señora.