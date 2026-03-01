Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, 1 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

¡Lima arde! Mujer fríe un huevo usando solo el calor del sol: "Ahorramos también"

El intenso calor en Lima ha provocado que una trabajadora de una olla común en Villa María del Triunfo cocine un huevo utilizando solo la energía solar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Lima arde! Mujer fríe un huevo usando solo el calor del sol: "Ahorramos también"
    Mujer aprovecha el intenso sol para cocinar un huevo | Composición: Wapa Captura de pantalla Latina
    ¡Lima arde! Mujer fríe un huevo usando solo el calor del sol: "Ahorramos también"

    El intenso calor en Lima sigue elevando la sensación térmica a niveles extremos. Esta vez, una trabajadora de una olla común en la Ampliación Las Vegas, en Villa María del Triunfo, sorprendió al freír un huevo utilizando únicamente el calor del sol.

    En la parte alta del distrito, el termómetro marcaba 39 grados, mientras que la sensación térmica alcanzaba los 41 grados. En medio del bochorno y la falta de agua en la zona, la escena llamó la atención de un equipo periodístico que registró el inusual momento.

    wapa.pe

    LEE: ¡Prepárate para más calor! Marzo llegará con lluvias y altas temperaturas, según Senamhi

    Mujer logra cocinar un huevo usando solo el calor del sol

    Las elevadas temperaturas y la sensación térmica extrema fueron el contexto perfecto para esta escena que rápidamente llamó la atención. En la zona, el termómetro marcaba 39 grados, mientras que la sensación térmica alcanzaba los 41 grados, una situación que se agrava debido a la falta de agua y ventilación.

    "Conversando con la señora Haydée, hemos visto cómo se fríe el huevo. Estamos en 41 grados de sensación térmica en esta parte alta de Villa María del Triunfo. Con razón pues se hizo el huevo. A esta temperatura, al parecer cualquier alimento se puede cocer acá en el sol. Una de las zonas más altas de Villa María del Triunfo. Esta es la ampliación Las Vegas, y aquí el calor se vive de una manera extrema. Nuestro termómetro marca 39 grados y el calor es mucho más difícil porque aquí se enfrenta sin agua".

    El reportero también ingresó al espacio donde funciona la olla común para comprobar cómo se percibía el ambiente en el interior, encontrando un panorama aún más sofocante.

    “Aquí, en la ollita común, a ver cuál es la sensación térmica acá adentro. La señito está bastante acalorada. Tenemos el termómetro, realmente quema. O sea, afuera el sol golpea, pero aquí adentro es más bochorno, ¿no?”, preguntó al entrar al sitio.

    "Sí, adentro más, y no hay mucho aire, mire, como usted ve no hay mucho aire”, respondió la señora mientras preparaba todo para cocinar el huevo usando nada más que el calor del sol.

    La escena cobró mayor sentido cuando el periodista preguntó por la sartén colocada al exterior del local. “¡Ah! Con razón veía la sartén ahí afuera cuando llegamos. Yo pensé que estaba como secando un poco, pero me dice que va a freír el huevito afuera”.

    “Claro, como es el huevo, entonces yo lo frío fuera porque el gas también bastante jala pues. Sí, esa es una manera que hago... ahorramos también. Como acá demora en entrar el señor que trae el gas... voy a freír mi huevo con el calor del sol. Va a ver usted cómo se hace. Y de esta manera, ¡mire ve! De esta manera nosotros nos ayudamos con el gas también”, contó la señora.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Qué pasó? Así entró y así salió Francesca Montenegro tras declarar por caso Lizeth Marzano: Semblante y radical cambio sorprenden

    Más allá de lo anecdótico, el hecho refleja la difícil situación que enfrentan los vecinos del sector, quienes lidian con el calor extremo y buscan alternativas para ahorrar recursos en medio de condiciones adversas.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Lima arde! Mujer fríe un huevo usando solo el calor del sol: "Ahorramos también"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    ¿Qué pasó? Así entró y así salió Francesca Montenegro tras declarar por caso Lizeth Marzano: Semblante y radical cambio sorprenden

    Temblor en Perú hoy, 1 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Reportero asombra al difundir foto delantera del vehículo de Adrián Villar cuando ocurrió accidente contra Lizeth Marzano

    ¡ATENCIÓN! Confirman CORTE DE LUZ este 3 de marzo por varias horas: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

    Celular de Adrián Villar sacaría a la luz lo que hizo con Marisel Linares tras atropellar a Lizeth Marzano

    Lo más vistos en Ocio

    ¡Insólito! Padre de Adrián Villar LLAMÓ a familia de Lizeth Marzano en PLENO VELORIO de la atleta

    Minsa emite guía ante calor extremo en Perú y lanzan ALERTA sobre ‘días mortales’ por lo que se viene

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

    Horas antes de la tragedia: así fue la cena de Adrián Villar antes de atropellar y abandonar a Lizeth Marzano

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;