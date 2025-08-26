Wapa.pe
Jazmín Pinedo adelanta su ingreso tras anuncio de Gisela Varcárcel y cierre del programa 'América Hoy'

Perrito "inaugura" nuevo puente de Miraflores y sorprende a transeúntes: “A lo que yo vine fue a esto”

Perrito se roba la atención en Miraflores al “inaugurar” el nuevo Puente de la Paz y dejar su huellita. ¡El video ya es viral en TikTok!

    Perrito "inaugura" nuevo puente de Miraflores y sorprende a transeúntes: "A lo que yo vine fue a esto"
    Perrito "inaugura" nuevo puente de Miraflores | Composición Wapa
    Perrito "inaugura" nuevo puente de Miraflores y sorprende a transeúntes: “A lo que yo vine fue a esto”

    La noche del 20 de agosto, Miraflores celebró la apertura del Puente de la Paz, que generó opiniones divididas: vecinos criticaron su intensa iluminación, mientras otros aplaudieron la impresionante vista al mar. Numerosas personas se acercaron para recorrer la obra, pero un curioso momento captó la atención en TikTok. Entre los visitantes estaba una pareja con su perrito, quien, durante el paseo por los 112 metros del puente, decidió dejar un pequeño “recuerdo”, provocando risas entre los presentes.

    Perrito dejó un 'regalo' en medio del Puente de la Paz

    Aunque intentó detenerlo, el dueño no pudo evitar que su perrito dejara su ‘recuerdo’ en pleno centro del puente, justo en la zona más visible para los demás visitantes.

    El video de TikTok captó el rostro avergonzado del propietario al ver cómo su can estaba ‘bautizando’ la nueva obra de Miraflores. Afortunadamente, llevaba bolsas para recoger las heces, aunque las imágenes desataron divertidos comentarios de los usuarios:

    “En ese momento CEL sintió el verdadero terror”, “Qué vergüenza. Yo lloro”, “La gente que va a ir con perritos debe estar preparada con su bolsa y pañitos húmedos para la trapeada”, “La tenía guardada de hace 3 días”, “El perro representa al pueblo”, “Tuvo que bautizar nuestro puente”, “A lo que yo vine fue a esto”.

    Puente de la Paz genera críticas por luces y falta de accesos

    El Puente de la Paz, ubicado sobre la Bajada Armendáriz en Miraflores, se ha convertido en foco de polémica. Vecinos llegaron incluso con ollas para protestar con cacerolazos contra los alcaldes Rafael López Aliaga y Carlos Canales. Los residentes critican que la estructura, que costó 25 millones de soles y conecta el Malecón de la Reserva con el Malecón Paul Harris, genera molestias nocturnas por su excesiva iluminación. Además, señalan deficiencias en su diseño para personas con movilidad reducida, pues carece de rampas y veredas adaptadas, dificultando el tránsito seguro de sillas de ruedas y cochecitos de bebé.

    Perrito "inaugura" nuevo puente de Miraflores y sorprende a transeúntes: “A lo que yo vine fue a esto”
