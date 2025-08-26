Perrito se roba la atención en Miraflores al “inaugurar” el nuevo Puente de la Paz y dejar su huellita. ¡El video ya es viral en TikTok!

La noche del 20 de agosto, Miraflores celebró la apertura del Puente de la Paz, que generó opiniones divididas: vecinos criticaron su intensa iluminación, mientras otros aplaudieron la impresionante vista al mar. Numerosas personas se acercaron para recorrer la obra, pero un curioso momento captó la atención en TikTok. Entre los visitantes estaba una pareja con su perrito, quien, durante el paseo por los 112 metros del puente, decidió dejar un pequeño “recuerdo”, provocando risas entre los presentes.

Perrito dejó un 'regalo' en medio del Puente de la Paz

Aunque intentó detenerlo, el dueño no pudo evitar que su perrito dejara su ‘recuerdo’ en pleno centro del puente, justo en la zona más visible para los demás visitantes.

El video de TikTok captó el rostro avergonzado del propietario al ver cómo su can estaba ‘bautizando’ la nueva obra de Miraflores. Afortunadamente, llevaba bolsas para recoger las heces, aunque las imágenes desataron divertidos comentarios de los usuarios:

“En ese momento CEL sintió el verdadero terror”, “Qué vergüenza. Yo lloro”, “La gente que va a ir con perritos debe estar preparada con su bolsa y pañitos húmedos para la trapeada”, “La tenía guardada de hace 3 días”, “El perro representa al pueblo”, “Tuvo que bautizar nuestro puente”, “A lo que yo vine fue a esto”.

Puente de la Paz genera críticas por luces y falta de accesos