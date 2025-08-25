Récord médico: doctores extraen 526 piezas dentales a un niño en una sola intervención

Wapa.pe
El niño de 7 años fue sometido a una cirugía en Chennai, India, después de presentar intensos dolores e inflamación en la mandíbula. Durante la intervención, los médicos detectaron una inusual anomalía odontológica.

    Un caso médico excepcional quedó registrado en la historia de la odontología en 2019, cuando especialistas del Hospital Universitario de Saveetha, en Chennai (India), lograron extraer 526 dientes de la mandíbula de un niño de siete años. La cirugía, que se extendió por una hora y media, permitió descubrir una extraña anomalía que había permanecido oculta durante años dentro de una masa tumoral benigna.

    Los primeros indicios aparecieron cuando el menor tenía solo tres años, momento en el que sus padres notaron una inflamación progresiva en el lado derecho de la mandíbula que modificaba su fisonomía. Según reportó la BBC en aquel entonces, las consultas iniciales no llegaron a un diagnóstico claro, pues el niño no cooperaba con los exámenes clínicos.

    Con el tiempo, el bulto siguió creciendo mientras los dientes permanentes no emergían en la zona afectada. Esto llevó a los especialistas a profundizar en el caso cuando el paciente cumplió siete años.

    Diagnóstico de odontoma compuesto

    Los estudios radiográficos y las tomografías mostraron una masa de cerca de 200 gramos en el interior de la mandíbula. El Dr. Senthilnathan, jefe del Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial, determinó que se trataba de un “odontoma compuesto”, un tipo de tumor benigno relacionado directamente con la formación dental.

    “La especie de tumor que detectamos impidió el crecimiento permanente de los molares en el niño en el lado afectado”, explicó el cirujano tras la intervención. Los exámenes médicos evidenciaron múltiples dientes rudimentarios agrupados en un saco, una presentación poco común en la literatura científica.

    Hallazgos extraordinarios en la operación

    El resultado sorprendió incluso a los profesionales con mayor experiencia. De acuerdo con Science Alert, el saco contenía 526 piezas dentales en miniatura que variaban entre 0,1 milímetros y 15 milímetros de longitud. El proceso de clasificación y conteo de cada diente tomó cinco horas adicionales de trabajo de laboratorio.

    La Dra. Pratibha Ramani, directora del área de Patología Oral y Maxilofacial, resaltó que todas las piezas extraídas poseían las características propias de un diente normal: corona, raíz y esmalte. “Incluso la pieza más pequeña tenía las características de un diente tradicional”, precisó la especialista, remarcando que no existen antecedentes con tal cantidad de dientes en registros médicos internacionales.

    Gracias al éxito de la cirugía, el paciente conservó 21 dientes en boca, número acorde a su edad. Según informó la cadena alemana DW, el menor fue dado de alta tres días después sin necesidad de una reconstrucción mayor de la mandíbula, ya que la intervención se realizó a tiempo y logró preservar los tejidos y estructuras bucales.

