Jazmín Pinedo adelanta su ingreso tras anuncio de Gisela Varcárcel y cierre del programa 'América Hoy'

¿Cómo saber si tienes denuncias policiales en tu contra este 2025? Podrías llevarte una terrible sorpresa

Descubre cómo comprobar, paso a paso, si una persona registra alguna denuncia policial usando solo su DNI o carné de extranjería.

    Hoy en día resulta esencial verificar si una persona tiene alguna denuncia en su contra, ya que esto podría generar consecuencias importantes en el futuro. Incluso, podría representar un obstáculo al postular a un empleo o al realizar distintos trámites. Por esa razón, es clave confirmar si existe alguna acusación en tu contra para poder tomar medidas que garanticen tu defensa y protejan tus derechos.

    Con este propósito, el Ministerio Público implementó una plataforma digital que brinda a los ciudadanos la posibilidad de consultar si cuentan con una denuncia policial registrada, ingresando únicamente su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y siguiendo unos pasos muy sencillos. En esta nota te damos más información al respecto.

    ¿Cómo saber si tienes denuncias en tu contra?

    El Ministerio Público, a través de su portal oficial, ofrece un servicio gratuito que facilita la verificación de denuncias policiales a nombre de una persona. Para ello, basta con ingresar el número de DNI o el carné de extranjería. Según la Fiscalía, este sistema permite conocer los detalles de una acusación con el fin de tomar las medidas correspondientes para ejercer una defensa adecuada. Para acceder a esta información, solo debes:

    • Ingresar al siguiente LINK.
    • Digitar tu número de DNI o carné de extranjería.
    • Seleccionar el año en el que se registró la denuncia. Si fue antes del 8 de agosto de 2015, se debe activar la casilla correspondiente.
    • Presionar el botón ‘Consultar’.

    Requisitos para registrar una denuncia policial

    Ser mayor de 18 años.

    • Identificarte como denunciante.
    • Exponer los hechos de manera clara y coherente.
    • Indicar el lugar donde sucedieron los hechos.
    • Identificar al posible responsable.
    • Proporcionar información concreta que pueda corroborarse.
    • Firmar como denunciante y dejar tu huella digital.
