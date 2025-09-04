Wapa.pe
Municipalidad de Lima inició ambiciosa restauración de la emblemática Plaza Italia

Las obras en el Centro Histórico buscan rescatar la Plaza Italia y el edificio Giacoletti, íconos patrimoniales que volverán a brillar con nuevos espacios culturales y turísticos.

    El corazón del Centro Histórico de Lima vive una nueva etapa de recuperación. La Municipalidad de Lima inició las obras para devolverle vida a dos de sus espacios más emblemáticos: la Plaza Italia y el edificio Giacoletti, ambos declarados patrimonio histórico y símbolos de la identidad limeña.

    El renacer de la Plaza Italia

    Antiguamente llamada Plaza Santa Ana, este espacio fue escenario de momentos clave de la historia nacional, entre ellos la proclamación de la Independencia en 1821. Hoy, tras décadas de desgaste, el Programa Municipal Prolima tomó las riendas de su restauración con la meta de rescatar su esplendor original.

    El proyecto incluye la renovación completa de pisos, áreas verdes, mobiliario urbano e iluminación. Además, busca preservar los elementos monumentales que han acompañado a generaciones de limeños, reforzando su valor como punto de encuentro social y cultural.

    El edificio Giacoletti vuelve a la vida

    Frente a la Plaza San Martín se levanta el histórico edificio Giacoletti, construido en 1912 y célebre por haber albergado la mítica cafetería que marcó la vida intelectual de la capital. Tras el incendio de 2018 que dañó gravemente su estructura, múltiples colectivos exigieron su recuperación.

    Hoy, la Municipalidad anunció una inversión superior a S/ 49 millones para restaurar la fachada y modernizar sus interiores. El plan contempla espacios culturales innovadores, una sala inmersiva para contar su historia, áreas de atención turística y oficinas de la Policía de Turismo para garantizar seguridad en la zona.

    Un impulso para la memoria y el turismo

    Estas intervenciones no solo buscan recuperar la belleza arquitectónica, sino también dinamizar el flujo cultural y turístico del Centro Histórico. “La intervención integral contempla renovar totalmente los pisos, tratamientos de áreas verdes y la restauración de mobiliario urbano”, destacó la comuna capitalina.

    Con estas obras, Lima da un paso firme hacia la conservación de su memoria urbana, combinando respeto por el patrimonio y proyección a futuro.

