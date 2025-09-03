Wapa.pe
¿Multas a la vista? Así controlarán los cinemómetros móviles la velocidad en Lima

La Municipalidad de Lima implementará cinemómetros móviles en avenidas principales para frenar excesos de velocidad y reforzar la seguridad vial.

    La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció una nueva estrategia de fiscalización vial: el uso de cinemómetros móviles para detectar y sancionar a los conductores que superen los límites de velocidad en las principales avenidas de la capital.

    Cómo funcionarán los cinemómetros

    Estos dispositivos portátiles registran en segundos la velocidad de los vehículos y generan una fotopapeleta con datos clave: fecha, hora, ubicación exacta, velocidad medida (con una tolerancia de 5 km/h) y el número de serie del equipo. Todo esto garantiza que la multa esté respaldada con evidencia precisa.

    La medida aplica a todos los distritos y centros poblados que mantienen convenios con la comuna metropolitana. La Gerencia de Movilidad Urbana será la encargada de supervisar los operativos, mientras que los inspectores municipales operarán los equipos exclusivamente en vías con señalización visible sobre los límites de velocidad.

    Reglas para los operativos

    Cada municipalidad deberá identificar las zonas críticas y reportar con anticipación los puntos donde se ubicarán los cinemómetros. Además, los equipos deberán contar con certificados vigentes del Instituto Nacional de Calidad (Inacal) y cumplir con las normas técnicas peruanas para garantizar la validez de las mediciones.

    Los operativos se implementarán de forma progresiva: al inicio se realizarán hasta tres controles por día, una hora como máximo, dos veces por semana. A partir del tercer mes, aumentarán a cuatro operativos diarios en cuatro días de la semana.

    Seguridad vial en la mira

    Con esta iniciativa, la MML busca reducir los accidentes de tránsito provocados por la velocidad excesiva y fomentar una cultura de respeto a las normas en las calles limeñas. La información recopilada servirá no solo para sancionar, sino también para identificar patrones de riesgo y reforzar la seguridad vial en los puntos más conflictivos de la ciudad.

