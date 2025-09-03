Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, 2 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP

Las 7 nuevas carreras que estudiar para trabajar con inteligencia artificial antes del 2030

La inteligencia artificial impulsa siete nuevas profesiones que marcarán el 2030, según Forbes. Descubre cuáles son y cómo cambiarán el mundo laboral.

    La llega de la Inteligencia Artificial impulsa la creación de nuevas carreras.
    La inteligencia artificial (IA) no solo está transformando la manera en que trabajamos, también está dando forma a las ocupaciones del futuro. Más allá de la automatización de tareas, expertos coinciden en que la IA no reemplazará la capacidad humana para resolver conflictos, ejercer liderazgo ni desarrollar pensamiento crítico.

    Un informe de Forbes advierte que, lejos de ser un fenómeno que elimine empleos, la inteligencia artificial abrirá paso a nuevos perfiles profesionales que, hacia el 2030, se convertirán en esenciales para el mercado laboral.

    Siete profesiones emergentes con la IA

    De acuerdo con Forbes, los siguientes roles están entre los que marcarán la próxima década:

    • Ingeniero de prompts: especializado en diseñar instrucciones para que sistemas como ChatGPT entreguen resultados más precisos y útiles.
    • Analista de IA sostenible: orientado a reducir el impacto ambiental de las tecnologías y optimizar el uso de recursos.
    • Responsable de ética en IA: encargado de velar por la equidad, la transparencia y el cumplimiento de normativas en sectores como la banca o la justicia.
    • Técnico en salud asistida por IA: apoyo directo en la atención de pacientes mediante herramientas inteligentes.
    • Especialista en mantenimiento de IA: supervisión y reparación de sistemas automatizados y robots.
    • Educador en alfabetización digital e IA: formación en el uso responsable y ético de estas tecnologías en empresas, gobiernos y colegios.
    • Director creativo con IA: combinará sensibilidad artística y algoritmos para generar contenidos en moda, cine o publicidad.

    La educación como motor de cambio

    El impacto de estas nuevas profesiones exige un cambio profundo en los sistemas educativos. Según el artículo, las instituciones deberán preparar tanto a directivos como a docentes en el uso de herramientas de inteligencia artificial.

    “A veces uno trata de separar la vida personal de la profesional, pero hay momentos en que ambas se cruzan y eso complica todo”, se señala como reflexión en el informe, recordando que la IA no sustituirá habilidades humanas, sino que requerirá potenciarlas con visión crítica y creatividad.

    La clave será enseñar a los futuros profesionales a trabajar en conjunto con estas tecnologías, transformando los procesos educativos y laborales en espacios de innovación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;