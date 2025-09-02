La Comisión Europea alerta que dos ingredientes en esmaltes de uñas pueden provocar cáncer o afectar la fertilidad de quienes los usan.

La Unión Europea ha dispuesto desde el 1 de septiembre la prohibición de fabricar, importar y vender esmaltes de uñas que contengan óxido de trimetilbenzoildifenilfosfina (TPO) y dimetiltolilamina (DMPT). Esta medida se fundamenta en informes científicos que califican a estos compuestos como potencialmente cancerígenos y dañinos para la fertilidad, según lo establecen las nuevas normativas.

El TPO ha sido un componente clave en numerosos productos de manicura, sobre todo en el sector de esmaltes semipermanentes, que ha crecido significativamente en los últimos años. Este químico actuaba como fotoiniciador en esmaltes semipermanentes, 'top coats' y geles, acelerando el secado y endureciendo el color bajo luz LED o UV, lo que garantizaba acabados más brillantes y duraderos.

¿Por qué se ha prohibido el TPO?

La prohibición de estos compuestos se sustenta en los dictámenes del Comité Científico de Seguridad del Consumidor (SCCS) y la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), que han clasificado al TPO como sustancia CMR: carcinógena, mutagénica y tóxica para la reproducción. El Reglamento (UE) 2025/877, que modifica la legislación vigente sobre productos cosméticos, busca ofrecer mayor protección a la salud de los consumidores.

Los especialistas aconsejan revisar los esmaltes que se tengan en casa para identificar riesgos potenciales y dejar de usar aquellos que contengan TPO o DMPT.

Riesgos asociados al uso prolongado:

Más allá de problemas estéticos como manchas, fragilidad y sequedad en las uñas, los estudios han detectado riesgos más serios. El TPO puede ser potencialmente cancerígeno, mutar células y afectar la fertilidad, lo que motivó la decisión preventiva de las autoridades europeas.

Alternativas seguras disponibles en el mercado: