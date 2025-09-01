Barney Dillarstone, buzo, cineasta y creador de contenido enfocado en la exploración de arrecifes remotos, emprendió recientemente una expedición submarina en Amed, en la costa de Bali, Indonesia. Su misión consistía en adentrarse en las paredes oceánicas, impresionantes formaciones verticales que marcan el límite entre el arrecife y el océano abierto. Estos espacios marinos se caracterizan por ser un punto de encuentro único donde coinciden depredadores provenientes de aguas poco profundas y de las zonas más profundas del mar.

Exploración del buzo en el océano

Con el propósito de registrar la biodiversidad de la zona, Dillarstone empleó una cámara equipada con luz, la cual fue descendida en diferentes momentos del día y la noche. La estrategia contempló cinco inmersiones que alcanzaron profundidades entre 140 y 150 metros. El resultado fue una valiosa recopilación de imágenes de gran calidad, capaces de mostrar el comportamiento de especies marinas poco frecuentes.

Durante la primera inmersión, el dispositivo captó a un mero de Neptuno, un pez de aguas profundas conocido por sus tonos rojizos y dorados, perteneciente al grupo de aletas radiadas. Esta especie suele habitar en arrecifes situados entre los 80 y 250 metros, siendo difícil de detectar. En la misma grabación apareció un cangrejo decorador, famoso por camuflarse con materiales del entorno adheridos a su caparazón.

El hallazgo del tiburón wobbegong indonesio

Durante la grabación submarina, Dillarstone relató aspectos geológicos del entorno marino, explicando que las paredes vistas en el fondo se originaron a partir de antiguas erupciones volcánicas. En la superficie, estas formaciones se cubren de coloridos ecosistemas de arrecifes, donde habitan corales, esponjas y peces como pargos, loros y globos. Sin embargo, a mayor profundidad, la luz comienza a desvanecerse y la biodiversidad cambia: aparecen abanicos de mar y langostas espinosas de vivos tonos, adaptadas a condiciones más oscuras.

En una de las inmersiones también se identificó una morena marina, pez alargado sin escamas que resalta por su mandíbula fuerte y flexible, diseñada para atrapar presas entre las grietas rocosas. Su dieta se basa en peces y crustáceos, y suele impresionar por su apariencia intimidante y sus dientes puntiagudos. Más adelante, la cámara sorprendió con la presencia de un tiburón martillo, depredador reconocido por su peculiar cabeza en forma de T, capaz de detectar señales eléctricas emitidas por potenciales víctimas.