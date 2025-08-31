A pesar de someterse a una cirugía y el tratamiento posterior, el paciente desarrolló cataratas ocho semanas después, complicando su recuperación total.

El parásito normalmente infecta a perros y gatos | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

El parásito normalmente infecta a perros y gatos | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Un inusual caso médico dejó sorprendidos a los especialistas cuando un hombre de 35 años acudió al oftalmólogo tras sufrir durante meses visión borrosa y enrojecimiento ocular. Al realizar la revisión, los médicos hallaron un parásito vivo que se desplazaba dentro del ojo. El descubrimiento fue documentado en una prestigiosa revista científica.

Hombre descubre un gusano vivo en su ojo tras meses de molestias

Un caso médico insólito sorprendió. Un hombre de 35 años, residente en una zona rural, acudió al oftalmólogo tras meses de lidiar con visión borrosa y un enrojecimiento constante en uno de sus ojos.

Durante la revisión, el especialista encontró algo que parecía increíble: un gusano vivo alojado en el área inflamada. Los médicos detallaron que el parásito “se movía lentamente y se retorcía”, confirmando que no se trataba de un resto o lesión, sino de un organismo activo dentro del ojo.

El inusual diagnóstico fue publicado en la revista científica New England Journal of Medicine, donde también se explicó el procedimiento que permitió retirar al parásito y salvar la visión del paciente, residente de la India.

¿Cómo el parásito llegó al ojo y de qué manera fue tratado por los médicos?

El diagnóstico reveló que el extraño parásito correspondía a Gnathostoma spinigerum, un nematodo que normalmente infecta a perros y gatos, pero que también puede transmitirse a las personas. La enfermedad que provoca se conoce como gnatostomiasis y suele estar relacionada con el consumo de carne cruda o mal cocida de pescado de agua dulce, aves, reptiles o anfibios contaminados.

Los especialistas explicaron que las larvas de este parásito pueden atravesar el sistema digestivo y, entre tres y cuatro semanas después de ingresar al organismo, desplazarse a través del torrente sanguíneo. Desde allí, logran llegar a distintos órganos, incluido el ojo, tal como ocurrió en este paciente.

Para solucionar el caso, los médicos recurrieron a una vitrectomía pars plana, una cirugía oftalmológica que permite retirar el humor vítreo y acceder a las zonas más profundas del globo ocular. Este procedimiento facilitó la extracción del gusano.