Wapa.pe
Adiós a Giorgio Armani: muere el legendario diseñador italiano a los 91 años

Miles de jóvenes se preparan: examen de admisión San Marcos 2026-I este 13 y 14 de septiembre

La UNMSM realizará su examen de ingreso este 13, 14, 20 y 21 de septiembre con ingreso restringido, documentos obligatorios y miles de vacantes en cinco áreas académicas.

    Miles de postulantes se preparan para rendir el examen de ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. La Decana de América publicó disposiciones estrictas que todos los aspirantes deberán cumplir para asegurar su participación en la jornada.

    Horarios y condiciones de ingreso

    El acceso al campus solo será posible entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m.. Quien llegue tarde o no asista en la fecha asignada perderá automáticamente el derecho a rendir la prueba y tampoco podrá solicitar la devolución del pago de inscripción.

    Documentos indispensables

    La Oficina Central de Admisión (OCA) recordó que será obligatorio presentar:

    • Carné de postulante–declaración jurada (con dos ejemplares: uno para la universidad y otro que conservará el aspirante).
    • Documento Nacional de Identidad (DNI) original.
    • Para extranjeros: carné de extranjería o pasaporte vigente.

    Objetos prohibidos

    Con el fin de garantizar la transparencia, San Marcos difundió una larga lista de artículos no permitidos. Entre ellos destacan: celulares, relojes, audífonos, memorias USB, cámaras, joyas, anillos, llaves, bebidas, caramelos y cualquier dispositivo electrónico. Tampoco podrán ingresar cuadernos, hojas, lápices, borradores ni material de lectura.

    Vacantes disponibles

    El proceso 2026-I ofrece miles de vacantes distribuidas en cinco áreas académicas:

    • Área A (Ciencias de la Salud): Medicina Humana (55), Psicología (48), Odontología (25), Nutrición (24), entre otras.
    • Área B (Ciencias Básicas): Matemática (49), Química (28), Microbiología (23), Física (35), etc.
    • Área C (Ingenierías): Ingeniería Industrial (73), Ingeniería Civil (27), Ingeniería de Sistemas (32), Ingeniería Mecatrónica (20), entre otras.
    • Área D (Económicas y de Gestión): Administración (103 en total entre sedes), Contabilidad (139), Economía (77), Marketing (12), Criminalística Financiera Forense (40).
    • Área E (Humanidades y Sociales): Derecho (135), Comunicación Social (18), Educación Secundaria (60), Sociología (22), Antropología (23).

    Recomendación final

    La UNMSM aconsejó a los postulantes llegar con anticipación, portar únicamente los documentos requeridos y evitar cualquier objeto que pueda invalidar su ingreso. La institución recordó que la meta es garantizar un proceso ordenado y transparente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

