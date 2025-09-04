Miles de jóvenes se preparan: examen de admisión San Marcos 2026-I este 13 y 14 de septiembre

Miles de jóvenes se preparan: examen de admisión San Marcos 2026-I este 13 y 14 de septiembreÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Miles de postulantes se preparan para rendir el examen de ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. La Decana de América publicó disposiciones estrictas que todos los aspirantes deberán cumplir para asegurar su participación en la jornada.
Horarios y condiciones de ingreso
El acceso al campus solo será posible entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m.. Quien llegue tarde o no asista en la fecha asignada perderá automáticamente el derecho a rendir la prueba y tampoco podrá solicitar la devolución del pago de inscripción.
Documentos indispensables
La Oficina Central de Admisión (OCA) recordó que será obligatorio presentar:
- Carné de postulante–declaración jurada (con dos ejemplares: uno para la universidad y otro que conservará el aspirante).
- Documento Nacional de Identidad (DNI) original.
- Para extranjeros: carné de extranjería o pasaporte vigente.
Objetos prohibidos
Con el fin de garantizar la transparencia, San Marcos difundió una larga lista de artículos no permitidos. Entre ellos destacan: celulares, relojes, audífonos, memorias USB, cámaras, joyas, anillos, llaves, bebidas, caramelos y cualquier dispositivo electrónico. Tampoco podrán ingresar cuadernos, hojas, lápices, borradores ni material de lectura.
Vacantes disponibles
El proceso 2026-I ofrece miles de vacantes distribuidas en cinco áreas académicas:
- Área A (Ciencias de la Salud): Medicina Humana (55), Psicología (48), Odontología (25), Nutrición (24), entre otras.
- Área B (Ciencias Básicas): Matemática (49), Química (28), Microbiología (23), Física (35), etc.
- Área C (Ingenierías): Ingeniería Industrial (73), Ingeniería Civil (27), Ingeniería de Sistemas (32), Ingeniería Mecatrónica (20), entre otras.
- Área D (Económicas y de Gestión): Administración (103 en total entre sedes), Contabilidad (139), Economía (77), Marketing (12), Criminalística Financiera Forense (40).
- Área E (Humanidades y Sociales): Derecho (135), Comunicación Social (18), Educación Secundaria (60), Sociología (22), Antropología (23).
Recomendación final
La UNMSM aconsejó a los postulantes llegar con anticipación, portar únicamente los documentos requeridos y evitar cualquier objeto que pueda invalidar su ingreso. La institución recordó que la meta es garantizar un proceso ordenado y transparente.