La UNMSM realizará su examen de ingreso este 13, 14, 20 y 21 de septiembre con ingreso restringido, documentos obligatorios y miles de vacantes en cinco áreas académicas.

Miles de jóvenes se preparan: examen de admisión San Marcos 2026-I este 13 y 14 de septiembre

Miles de postulantes se preparan para rendir el examen de ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. La Decana de América publicó disposiciones estrictas que todos los aspirantes deberán cumplir para asegurar su participación en la jornada.

Horarios y condiciones de ingreso

El acceso al campus solo será posible entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m.. Quien llegue tarde o no asista en la fecha asignada perderá automáticamente el derecho a rendir la prueba y tampoco podrá solicitar la devolución del pago de inscripción.

Documentos indispensables

La Oficina Central de Admisión (OCA) recordó que será obligatorio presentar:

Carné de postulante–declaración jurada (con dos ejemplares: uno para la universidad y otro que conservará el aspirante).

Documento Nacional de Identidad (DNI) original.

Para extranjeros: carné de extranjería o pasaporte vigente.

Objetos prohibidos

Con el fin de garantizar la transparencia, San Marcos difundió una larga lista de artículos no permitidos. Entre ellos destacan: celulares, relojes, audífonos, memorias USB, cámaras, joyas, anillos, llaves, bebidas, caramelos y cualquier dispositivo electrónico. Tampoco podrán ingresar cuadernos, hojas, lápices, borradores ni material de lectura.

Vacantes disponibles

El proceso 2026-I ofrece miles de vacantes distribuidas en cinco áreas académicas:

Área A (Ciencias de la Salud): Medicina Humana (55), Psicología (48), Odontología (25), Nutrición (24), entre otras.

Medicina Humana (55), Psicología (48), Odontología (25), Nutrición (24), entre otras. Área B (Ciencias Básicas): Matemática (49), Química (28), Microbiología (23), Física (35), etc.

Matemática (49), Química (28), Microbiología (23), Física (35), etc. Área C (Ingenierías): Ingeniería Industrial (73), Ingeniería Civil (27), Ingeniería de Sistemas (32), Ingeniería Mecatrónica (20), entre otras.

Ingeniería Industrial (73), Ingeniería Civil (27), Ingeniería de Sistemas (32), Ingeniería Mecatrónica (20), entre otras. Área D (Económicas y de Gestión): Administración (103 en total entre sedes), Contabilidad (139), Economía (77), Marketing (12), Criminalística Financiera Forense (40).

Administración (103 en total entre sedes), Contabilidad (139), Economía (77), Marketing (12), Criminalística Financiera Forense (40). Área E (Humanidades y Sociales): Derecho (135), Comunicación Social (18), Educación Secundaria (60), Sociología (22), Antropología (23).

Recomendación final