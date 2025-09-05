Mujer es captada espiando el celular de su pareja y desata polémica en redes: "El que busca, encuentra"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Una pareja peruana se convirtió en protagonista de un video viral en TikTok tras ser captada en una curiosa situación. En la grabación, registrada por un testigo, se ve a la mujer de pie detrás de su pareja mientras él revisa su celular. Con esfuerzo y sigilo, ella se pone de puntitas para mirar la pantalla, generando divertidas reacciones entre los usuarios.
Mujer sorprendida espiando el celular de su pareja
En un video que se volvió viral en la cuenta angelicatorres0001 de TikTok, se observa cómo una mujer aprovecha un momento de distracción de su pareja para mirar su celular. Con mucho cuidado, se pone de puntitas y se inclina ligeramente hacia adelante para poder ver la pantalla desde atrás, sin que él se percate de sus movimientos.
La escena fue registrada por una transeúnte y rápidamente compartida en redes sociales, acompañada de la frase: "Se te borró la sonrisa". Los usuarios reaccionaron con comentarios divertidos, destacando la curiosa situación y la importancia de la confianza en la pareja.
Reacciones virales y graciosas invaden TikTok
La grabación rápidamente se volvió viral y provocó una ola de comentarios y debates entre los usuarios sobre los límites de la privacidad en las relaciones. Muchos compartieron su opinión con frases que reflejan humor, curiosidad y reflexión.
Entre las reacciones más destacadas se leyeron: "La confianza ante todo", "El que busca, encuentra", "Recemos por él", "El gato muere por curioso", "Vivir en desconfianza no es vivir", "El que graba por qué no hace nada", "El que todo borra nada teme", "Amo la complicidad de las mujeres" y "Soldado caído", generando risas y comentarios sobre la situación.