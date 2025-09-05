Wapa.pe
Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

Mujer es captada espiando el celular de su pareja y desata polémica en redes: "El que busca, encuentra"

El momento fue captado por una joven en un centro comercial y se viralizó en TikTok, donde usuarios reaccionaron entre risas y comentarios.

    Una pareja peruana se convirtió en protagonista de un video viral en TikTok tras ser captada en una curiosa situación. En la grabación, registrada por un testigo, se ve a la mujer de pie detrás de su pareja mientras él revisa su celular. Con esfuerzo y sigilo, ella se pone de puntitas para mirar la pantalla, generando divertidas reacciones entre los usuarios.

    Mujer sorprendida espiando el celular de su pareja

    En un video que se volvió viral en la cuenta angelicatorres0001 de TikTok, se observa cómo una mujer aprovecha un momento de distracción de su pareja para mirar su celular. Con mucho cuidado, se pone de puntitas y se inclina ligeramente hacia adelante para poder ver la pantalla desde atrás, sin que él se percate de sus movimientos.

    La escena fue registrada por una transeúnte y rápidamente compartida en redes sociales, acompañada de la frase: "Se te borró la sonrisa". Los usuarios reaccionaron con comentarios divertidos, destacando la curiosa situación y la importancia de la confianza en la pareja.

    Reacciones virales y graciosas invaden TikTok

    La grabación rápidamente se volvió viral y provocó una ola de comentarios y debates entre los usuarios sobre los límites de la privacidad en las relaciones. Muchos compartieron su opinión con frases que reflejan humor, curiosidad y reflexión.

    Entre las reacciones más destacadas se leyeron: "La confianza ante todo", "El que busca, encuentra", "Recemos por él", "El gato muere por curioso", "Vivir en desconfianza no es vivir", "El que graba por qué no hace nada", "El que todo borra nada teme", "Amo la complicidad de las mujeres" y "Soldado caído", generando risas y comentarios sobre la situación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

