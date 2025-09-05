Wapa.pe
Paracaidista pierde su celular tras caer de 1,500 metros de altura y lo encuentra como nuevo

Un joven paracaidista perdió su celular en pleno salto desde más de 1.500 metros, pero horas después lo encontró en un pastizal completamente intacto, generando sorpresa y memes en TikTok.

    Lo que debía ser un salto extremo terminó en una historia que parece sacada de una película. En España, un joven paracaidista perdió su celular mientras descendía desde más de 1.500 metros de altura. El aparato se le escapó del bolsillo y cayó al vacío, desatando su desesperación. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a todos con la boca abierta.

    El celular que cayó del cielo

    En un video viral difundido por la cuenta de TikTok @telefenoticias, se escucha al paracaidista gritar un angustiado “¡No, no, no!” al ver cómo su smartphone desaparecía en cuestión de segundos. Lo dio por perdido, pero decidió rastrearlo junto a un amigo apenas tocó tierra.

    La búsqueda los llevó hasta un pastizal, donde encendieron la alarma del dispositivo para localizarlo. Tras varios minutos, un sonido confirmó lo impensable: el celular estaba allí, intacto, sin un solo rasguño, como si nada hubiera ocurrido.

    Un hallazgo que parece increíble

    “Está sonando… ¡Mira, está impecable! Ha caído desde 5.000 pies de altura. ¡No lo puedo creer!”, exclamó el joven, sin poder ocultar su asombro.

    La historia ya supera las 584 mil reproducciones en TikTok y ha desatado un sinfín de comentarios entre incrédulos y bromistas.

    Reacciones en redes

    Los usuarios no tardaron en dejar comparaciones y chistes sobre la resistencia del aparato:

    • “A mí se me cae 30 cm y la pantalla queda hecha trizas”
    • “Seguro estaba en modo avión”
    • “Si hubiera sido un Nokia, destruye la Tierra”

    Más allá de las bromas, el caso alimenta la curiosidad sobre cómo un teléfono común pudo sobrevivir a una caída desde semejante altura. Para algunos fue pura suerte, para otros, un verdadero misterio.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

