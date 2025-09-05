¡Atención! DNI electrónico 3.0 tendrá rebaja especial: revisa aquí dónde obtenerlo

El Reniec anunció que solo emitirá el DNI electrónico 3.0 , con descuento hasta el 31 de diciembre de 2025. El documento costará S/30 para adultos y S/16 para menores , y podrá tramitarse en sedes de Lima y regiones con horario ampliado.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció el fin de la emisión de los tradicionales DNI azul y amarillo. Desde el 29 de agosto, solo se entregará el DNI electrónico 3.0, un documento más seguro y moderno que ahora podrá obtenerse a precio reducido como parte de una campaña de masificación vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Descuento en el trámite del DNI 3.0

El nuevo documento, válido para adultos y menores, mantiene el mismo costo que el DNI convencional:

S/30 para mayores de 17 años (antes costaba S/41).

para mayores de 17 años (antes costaba S/41). S/16 para menores de edad.

El descuento aplica para inscripciones, renovaciones, duplicados y rectificaciones de datos. Quienes aún posean el DNI azul o amarillo podrán seguir utilizándolo hasta su fecha de caducidad. Además, los pagos realizados antes del 27 de agosto seguirán siendo válidos y servirán para recoger el DNIe sin recargo.

Características del nuevo DNI electrónico

El DNI electrónico 3.0 ofrece 64 elementos de seguridad, un chip criptográfico y un código QR que permite verificar la identidad en entornos físicos y digitales. Tiene una vigencia de 10 años en adultos y de 3 años en menores de hasta 12 años.

Sedes con horario extendido en Lima

Para facilitar el trámite, seis oficinas de Lima Metropolitana atenderán en horario corrido de 12 horas, desde las 7:45 a. m. hasta las 7:45 p. m.:

San Borja (av. San Luis 1673)

Miraflores (av. Ernesto Diez Canseco 230)

Jesús María (av. Talara 130)

Santa Anita (av. Los Eucaliptos 947)

Independencia (calle Los Andes 486)

Cercado de Lima (av. Nicolás de Piérola 545)

Otras sedes como San Juan de Miraflores, jirón Áncash (Centro de Lima), Lurín, Callao y Loreto atenderán hasta las 4:45 p. m.

Oficinas con horario ampliado en regiones