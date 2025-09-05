¡Atención! DNI electrónico 3.0 tendrá rebaja especial: revisa aquí dónde obtenerlo

¡Atención! DNI electrónico 3.0 tendrá rebaja especial: revisa aquí dónde obtenerloÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció el fin de la emisión de los tradicionales DNI azul y amarillo. Desde el 29 de agosto, solo se entregará el DNI electrónico 3.0, un documento más seguro y moderno que ahora podrá obtenerse a precio reducido como parte de una campaña de masificación vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.
Descuento en el trámite del DNI 3.0
El nuevo documento, válido para adultos y menores, mantiene el mismo costo que el DNI convencional:
- S/30 para mayores de 17 años (antes costaba S/41).
- S/16 para menores de edad.
El descuento aplica para inscripciones, renovaciones, duplicados y rectificaciones de datos. Quienes aún posean el DNI azul o amarillo podrán seguir utilizándolo hasta su fecha de caducidad. Además, los pagos realizados antes del 27 de agosto seguirán siendo válidos y servirán para recoger el DNIe sin recargo.
Características del nuevo DNI electrónico
El DNI electrónico 3.0 ofrece 64 elementos de seguridad, un chip criptográfico y un código QR que permite verificar la identidad en entornos físicos y digitales. Tiene una vigencia de 10 años en adultos y de 3 años en menores de hasta 12 años.
Sedes con horario extendido en Lima
Para facilitar el trámite, seis oficinas de Lima Metropolitana atenderán en horario corrido de 12 horas, desde las 7:45 a. m. hasta las 7:45 p. m.:
- San Borja (av. San Luis 1673)
- Miraflores (av. Ernesto Diez Canseco 230)
- Jesús María (av. Talara 130)
- Santa Anita (av. Los Eucaliptos 947)
- Independencia (calle Los Andes 486)
- Cercado de Lima (av. Nicolás de Piérola 545)
Otras sedes como San Juan de Miraflores, jirón Áncash (Centro de Lima), Lurín, Callao y Loreto atenderán hasta las 4:45 p. m.
Oficinas con horario ampliado en regiones
Reniec también dispuso atención de 12 horas en sus locales de Áncash, Puno, Huánuco, Andahuaylas, Huamanga, Huancayo, Ica, Huancavelica y Pucallpa. Con esta campaña, la entidad busca agilizar el acceso de los peruanos a un documento moderno y seguro, con facilidades en precio y horarios extendidos en todo el país.