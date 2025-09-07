Wapa.pe
Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

Perú vence a Chile en el Mundial de Desayunos y se prepara para enfrentar a Venezuela en la final

Perú avanza a la final del Mundial de Desayunos tras vencer a Chile con 9.837.00 votos a favor del pan con chicharrón.

    Perú vence a Chile en el Mundial de Desayunos y se prepara para enfrentar a Venezuela en la final
    Perú entra a la final del Mundial de Desayuno | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Perú vence a Chile en el Mundial de Desayunos y se prepara para enfrentar a Venezuela en la final

    Perú clasificó a la final del Mundial de Desayunos. El creador de contenido Ibai Llanos reveló los resultados de la semifinal, en la que Perú se alzó como ganador contra Chile al obtener un total de 9.837.00 de votos con el pan con chicharrón y el tamal, frente a la marraqueta.

    El desayuno típico peruano competirá en la final con Venezuela, quien venció a Bolivia con 5.531.000 votos con su típica arepa reina pepiada y empanada de carne mechada. Llanos anunció que mañana lunes 8 de septiembre iniciarán las votaciones para la gran final del Mundial de Desayunos.

    Ibai Llanos prueba la gastronomía peruana y sorprende con su reacción

    El fenómeno del Mundial de Desayunos 2025 no solo encendió la rivalidad entre países, sino que también acercó al creador de este evento, Ibai Llanos, a la gastronomía peruana. El streamer español decidió comprobar de primera mano por qué los peruanos defienden con tanto orgullo sus sabores.

    “Esto se está viviendo como si fuera el mundial de fútbol. Los peruanos me han obligado a hacer este video”, comentó entre risas, antes de confesar que “no paran de hablarme de su comida”.

    Durante el clip compartido en su canal de YouTube, Llanos reconoció que “Perú es una locura”, pues nunca había visto una comunidad tan unida alrededor de la cocina de su país. Motivado por esa pasión, se animó a visitar Yakumanka, el restaurante del reconocido chef Gastón Acurio en Barcelona.

