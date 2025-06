El feminicida que paralizó al Perú redujo su pena: el cruel caso que condenó a una familia al eterno dolor

"Ella no le hizo nada, solo le dijo que ya no quería estar juntos. Se acabó. Él le dijo que lo tenía que respetar, que la iba a quemar para que lo haga" , dijo Machare.

"No es la condena que hubiera querido, pero por lo menos hice algo. Logré que lo extraditaran en tiempo récord a ese desgraciado. He tenido que aprender a lidiar con una tristeza que me agobia todos los días. ¿Qué sería de ella si estuviera acá? No puedo dejar de pensar en mi hija. Yo voy cada domingo al cementerio a estar con ella", dijo Machare a "Evidencia oculta".