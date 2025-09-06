¡Atención extranjeros! Migraciones inicia formalización desde el 15 de septiembre: conoce requisitos y plazos

Migraciones iniciará este 15 de septiembre un proceso de formalización para extranjeros con residencia o permanencia vencida, mientras refuerza operativos contra ingresos irregulares.

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que este 15 de septiembre arrancará un nuevo proceso de formalización migratoria para ciudadanos extranjeros con permanencia o residencia vencida en el Perú. La medida forma parte de la Resolución de Superintendencia N.° 000110-2025-MIGRACIONES y viene acompañada de una serie de operativos de control y fiscalización en todo el país.

Un proceso más estricto que antes

La campaña, denominada “Estar en regla no es opcional. ¡Formaliza tu situación migratoria ya!”, marca una diferencia respecto a anteriores regularizaciones: no podrán acceder las personas que ingresaron al Perú de manera irregular. Esta exclusión se sustenta en el Decreto Legislativo 1582 (noviembre de 2023), que modificó la Ley de Migraciones y estableció que el ingreso sin control migratorio es sancionado con expulsión inmediata a través del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE).

Con esta política, el Gobierno busca reforzar la seguridad nacional y el orden interno, además de contar con un mayor control socioeconómico de la población extranjera residente en el país.

¿Quiénes pueden formalizar su situación?

Migraciones precisó que el proceso está abierto para tres grupos:

Exceso de permanencia : personas con Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP/PTP) vencido.

: personas con Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP/PTP) vencido. Exceso de residencia : extranjeros cuyo Carné de Extranjería ya caducó.

: extranjeros cuyo Carné de Extranjería ya caducó. Niños, niñas y adolescentes en situación irregular: podrán regularizar su condición migratoria.

En todos los casos, será obligatorio no contar con antecedentes penales, judiciales ni policiales en Perú o en el extranjero, y no tener alertas activas en INTERPOL.

Cómo hacer el trámite

El procedimiento se realizará a través de la Agencia Digital de Migraciones (enlace aquí), donde los usuarios podrán registrar y dar seguimiento a sus solicitudes.

Para permanencia vencida : se debe tramitar el cambio de calidad migratoria.

: se debe tramitar el cambio de calidad migratoria. Para residencia vencida: corresponde la prórroga de residencia.

Se solicitarán documentos como: copia del carné vencido, declaración jurada de no tener antecedentes, documento de identidad del país de origen y, en caso de menores, la partida de nacimiento y papeles del tutor legal. Migraciones recalcó que los trámites son personales y exclusivos en canales oficiales, sin intermediarios.

Más operativos de control