Martín Vizcarra vuelve a TikTok tras dejar la cárcel y sorprende con transmisión en vivo "Tiki tiki a la pantalla"

Martín Vizcarra volvió a TikTok tras salir de prisión, alcanzó 26.000 conectados en vivo y sorprendió con su frase “tiki tiki a la pantalla”.

    El expresidente Martín Vizcarra recuperó su libertad y no esperó mucho para regresar a una de sus plataformas favoritas: TikTok, donde ya supera el millón de seguidores. Su primera transmisión en vivo, realizada pocas horas después de abandonar el penal de Barbadillo, se convirtió en un fenómeno con 26.000 usuarios conectados de manera simultánea.

    Su experiencia en Barbadillo

    Vizcarra fue excarcelado el pasado 4 de septiembre, luego de que la Tercera Sala Penal Nacional revocara los cinco meses de prisión preventiva que pesaban en su contra por presunto delito de cohecho pasivo durante su gestión como gobernador de Moquegua. En la transmisión, confesó que el momento de escuchar la orden de encarcelamiento fue uno de los más duros de su vida:
    El juez ya tenía una sentencia hecha. No me escuchó ni a mí ni a mi abogado. Yo puedo asimilarlo, pero afecta a la gente más cercana, expresó con visible molestia.

    “Tiki tiki a la pantalla”

    El regreso no estuvo exento de polémica y humor. Vizcarra aprovechó para pedir interacción a sus seguidores con una frase que rápidamente se volvió viral:
    Se han quedado atentos escuchando, pero no han hecho 'tiki tiki' a la pantalla. Yo quiero irme a dormir, pero llegamos a los 10 millones, comentó, generando una ola de memes y reacciones.

    Conversaciones en prisión

    Durante la transmisión, el exmandatario también reveló que conversó en varias ocasiones con Pedro Castillo mientras ambos permanecían en Barbadillo. Según dijo, el encuentro fue cordial: Tenía detalles. Me invitaba fruta, era campechano, contó Vizcarra, calificando al exmandatario como alguien generoso.

    Con su retorno a TikTok, Vizcarra no solo vuelve al debate político y mediático, sino que también reafirma su rol como uno de los personajes más seguidos en redes sociales del país.

    SOBRE EL AUTOR:
    Martín Vizcarra vuelve a TikTok tras dejar la cárcel y sorprende con transmisión en vivo "Tiki tiki a la pantalla"
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

