Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

El Congreso aún debe reorganizar sus comisiones antes de debatir el retiro AFP 2025, lo que retrasaría la discusión.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450
    ¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450
    ¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

    El posible retiro de hasta S/21,450 de los fondos AFP vuelve a estar en la mira de miles de afiliados. Aunque la expectativa crece, el inicio del debate en el Congreso todavía depende de los tiempos políticos y de la reorganización interna del Parlamento.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Pierde el Pan con Chicharrón: Conoce el sándwich que le quitó el trono a nuestro desayuno

    ¿Cuándo se retomará la discusión?

    El nuevo periodo legislativo arrancó el pasado 27 de julio, pero antes de debatir sobre los retiros, el Congreso deberá elegir a los integrantes y presidentes de sus comisiones ordinarias. Entre ellas destaca la Comisión de Economía y Finanzas, encargada de evaluar las propuestas vinculadas al sistema previsional.

    Este proceso podría extenderse varias semanas, lo que empujaría el debate sobre el retiro AFP hacia agosto o septiembre, dependiendo de los acuerdos entre bancadas.

    Proyectos de ley en espera

    En el Congreso hay más de 20 iniciativas relacionadas con el retiro de fondos de las AFP. La mayoría propone el retiro de hasta 4 UIT (S/21,450), aunque algunas incluyen condiciones especiales:

    • Proyectos que buscan permitir retiros mayores para personas con enfermedades graves o terminales.
    • Iniciativas que plantean habilitar el retiro para afiliados en situación de desempleo.
    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: Mujer descubre raro trastorno en sus articulaciones tras ver un TikTok y decide acudir al doctor

    Algunos proyectos más relevantes ya presentados son:

    • 4 UIT – Américo Gonza (Perú Libre), 6 de febrero 2025.
    • 4 UIT – Darwin Espinoza (Podemos Perú), 17 de febrero 2025.
    • 4 UIT – Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), 26 de febrero 2025.
    • 4 UIT – Guido Bellido (Podemos Perú), 6 de marzo 2025.
    • 5 UIT – Margot Palacios (No agrupada), 30 de mayo 2025.

    Lo que viene

    Mientras tanto, los afiliados deberán esperar a que se definan los liderazgos dentro del Congreso para que el tema ingrese oficialmente a la agenda. Hasta entonces, el retiro AFP 2025 sigue siendo una propuesta en pausa que mantiene a millones a la expectativa.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    Mujer convierte su divorcio en fiesta con orquesta frente al tribunal: “Me liberé de quien más daño me hizo”

    Pierde el Pan con Chicharrón: Conoce el sándwich que le quitó el trono a nuestro desayuno

    Reniec anuncia entrega gratuita de DNI electrónico el 16 de septiembre: entérate AQUÍ si te corresponde

    Corte de agua en Lima martes 9 de septiembre: Sedapal suspenderá el servicio en 6 distritos hasta 12 horas

    El impactante destino de Ada Cuadros: viajó para trabajar como niñera y hoy cumple cadena perpetua en EE.UU.

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;