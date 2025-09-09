¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El posible retiro de hasta S/21,450 de los fondos AFP vuelve a estar en la mira de miles de afiliados. Aunque la expectativa crece, el inicio del debate en el Congreso todavía depende de los tiempos políticos y de la reorganización interna del Parlamento.
¿Cuándo se retomará la discusión?
El nuevo periodo legislativo arrancó el pasado 27 de julio, pero antes de debatir sobre los retiros, el Congreso deberá elegir a los integrantes y presidentes de sus comisiones ordinarias. Entre ellas destaca la Comisión de Economía y Finanzas, encargada de evaluar las propuestas vinculadas al sistema previsional.
Este proceso podría extenderse varias semanas, lo que empujaría el debate sobre el retiro AFP hacia agosto o septiembre, dependiendo de los acuerdos entre bancadas.
Proyectos de ley en espera
En el Congreso hay más de 20 iniciativas relacionadas con el retiro de fondos de las AFP. La mayoría propone el retiro de hasta 4 UIT (S/21,450), aunque algunas incluyen condiciones especiales:
- Proyectos que buscan permitir retiros mayores para personas con enfermedades graves o terminales.
- Iniciativas que plantean habilitar el retiro para afiliados en situación de desempleo.
Algunos proyectos más relevantes ya presentados son:
- 4 UIT – Américo Gonza (Perú Libre), 6 de febrero 2025.
- 4 UIT – Darwin Espinoza (Podemos Perú), 17 de febrero 2025.
- 4 UIT – Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), 26 de febrero 2025.
- 4 UIT – Guido Bellido (Podemos Perú), 6 de marzo 2025.
- 5 UIT – Margot Palacios (No agrupada), 30 de mayo 2025.
Lo que viene
Mientras tanto, los afiliados deberán esperar a que se definan los liderazgos dentro del Congreso para que el tema ingrese oficialmente a la agenda. Hasta entonces, el retiro AFP 2025 sigue siendo una propuesta en pausa que mantiene a millones a la expectativa.