Pancho Cavero revela la polémica sobre mascotas: ¿Es seguro darles besos? Esto dice el especialista

Pancho Cavero, médico veterinario, aborda un tema que genera debate entre los amantes de los animales: ¿es seguro besar a nuestras mascotas? Nos encanta mimarlas y, entre besos y caricias, compartimos gestos de afecto que ellos también nos devuelven con lametones.

Sin embargo, estos momentos tiernos pueden implicar ciertos riesgos para la salud. En Mood Cast, conducido por La Langosta y Marli Pissani, Cavero analiza esta polémica y ofrece recomendaciones clave para disfrutar del cariño de nuestras mascotas con seguridad.

Pancho Cavero explica si es seguro besar a tu mascota

Es evidente que besar a tu perro o recibir un lametón de tu engreído no tiene por qué ser un problema si se hace con moderación y tomando algunas precauciones importantes. Pancho Cavero, médico veterinario, asegura: "Yo le doy besos a mis mascotas, que sé que están desparasitadas y todo con seguridad", resaltando que la higiene y los cuidados básicos son clave para evitar riesgos.

Sin embargo, el especialista advierte que no todo gesto tierno está exento de precaución. "Tienes que saber también que si este le pica el potito, se va a rascar también con esa lengüita", comentó Cavero, recordando que siempre es necesario estar atentos a la salud de nuestras mascotas para disfrutar del cariño sin complicaciones.

Consejos clave para besar a tu mascota con seguridad

Mantén al día sus vacunas. Un esquema completo protege a tu perro de enfermedades y asegura que tu mascota esté saludable y sin riesgos.

Desparasítalo periódicamente. Esto evita que parásitos intestinales transmitan enfermedades y mantiene tu hogar seguro siguiendo las indicaciones del veterinario.

No olvides la desparasitación externa. Pulgas, garrapatas y ácaros pueden afectar la salud de tu perro y de tu familia si no se controlan a tiempo.

Cuida la higiene de tu perro. Bañarlo y cepillarlo regularmente protege su piel y pelaje, previniendo enfermedades y manteniéndolo limpio y saludable.

Evita lametones en la boca. Permite que lama manos o mejillas, pero protege tus labios para reducir el riesgo de contagio de bacterias y parásitos.

Cómo interpretan los perros los gestos de afecto

Durante el programa, la conductora La Langosta leyó un comentario de los espectadores que decía: “A los perros les gustan los besos. Yo creo que les gusta cualquier muestra de cariño, ¿no?”. Tomando en cuenta la felicidad que tu mascota demuestra al recibir afecto, probablemente sea así. Sin embargo, es importante recordar que los perros interpretan los gestos de cariño de manera diferente a los humanos.