La UNMSM inicia este 13 de septiembre su examen de admisión 2026-I con postulantes de Ciencias Económicas, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

San Marcos 2026-I: quiénes están convocados al examen de admisión de este sábado

San Marcos 2026-I: quiénes están convocados al examen de admisión de este sábado

Miles de jóvenes iniciarán este sábado 13 de septiembre su camino para convertirse en sanmarquinos. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) abrirá las puertas de su campus principal para la primera fecha del examen de admisión 2026-I, en la que se pondrán a prueba postulantes de distintas carreras de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Carreras convocadas para esta fecha

De acuerdo con el cronograma oficial, este sábado deberán presentarse quienes se inscribieron en programas como:

Ciencias Económicas y de la Gestión : Administración, Marketing, Contabilidad, Gestión Tributaria, Auditoría, Economía y Criminalística Financiera Forense, entre otros.

: Administración, Marketing, Contabilidad, Gestión Tributaria, Auditoría, Economía y Criminalística Financiera Forense, entre otros. Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales: Derecho, Ciencia Política, Comunicación Social, Literatura, Filosofía, Sociología, Antropología, Arqueología, Educación, Trabajo Social, Arte, Danza, Historia y Geografía.

La lista completa incluye más de 30 carreras profesionales distribuidas en las áreas D y E del proceso de admisión.

Ingreso al campus: reglas estrictas

San Marcos recordó que el ingreso a la ciudad universitaria será solo entre las 6:00 y 8:30 a. m.. Quienes lleguen tarde, lo hagan en otro día o incumplan el reglamento perderán automáticamente su derecho a rendir la prueba y tampoco podrán reclamar devolución del pago de inscripción.

Próximas fechas del examen 2026-I

El proceso de admisión continuará en tres jornadas adicionales:

Domingo 14 de septiembre : Ciencias Básicas e Ingeniería.

: Ciencias Básicas e Ingeniería. Sábado 20 de septiembre : Ciencias de la Salud.

: Ciencias de la Salud. Domingo 21 de septiembre: Medicina Humana.