¡Meta solidaria! Teletón 2025 apunta a recaudar S/ 8 millones en apoyo a miles de niños

La Teletón 2025 se realizará el 12 y 13 de septiembre con actividades en Lima y regiones, shows internacionales y un fuerte enfoque digital, buscando superar los S/ 8 millones para programas de rehabilitación de niños y niñas con discapacidad.

Los próximos 12 y 13 de septiembre, el país volverá a unirse en la gran cruzada solidaria de la Teletón 2025, bajo el lema “Unidos es posible”. La meta de este año: recaudar más de S/ 8 millones para financiar programas de rehabilitación infantil dirigidos a niñas y niños en situación de pobreza con discapacidad física, motora o autismo.

La transmisión oficial se iniciará el viernes 12 a las 10:00 p. m. a través de América Televisión, TV Perú y diversas plataformas digitales. En la conducción estarán Gisela Valcárcel, Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, mientras que los escenarios se llenarán de música con invitados internacionales como Matisse (México) y Axel (Argentina).

Una Teletón más digital y con nuevos formatos

Este año se suma la Teletón Digital, con batallas de TikTok, retos con influencers y la participación de más de 200 voluntarios que buscarán movilizar a los más jóvenes a través de redes sociales y el canal oficial de YouTube.

La organización ha reiterado que cada donación será administrada de manera transparente bajo el control de La Fiduciaria y la supervisión anual de PwC (PricewaterhouseCoopers), para garantizar que los fondos lleguen directamente a las familias beneficiarias.

Entre la emoción y la polémica

La edición 2025 llega en medio de un contexto especial, marcado por la incertidumbre sobre la permanencia de Gisela Valcárcel en América Televisión tras sus declaraciones contra la directiva del canal. La conductora incluso señaló en una transmisión de Instagram: “América Hoy deja de salir por América Televisión y mis abogados tendrán que arreglar eso”. Pese a la controversia, la animadora confirmó su compromiso con la Teletón.

Eventos en todo el país

Además de la transmisión central, la Teletón organizará actividades presenciales en varias regiones:

Siclotón Teletón: sábado 13 en Larcomar, con más de 500 ciclistas solidarios.

sábado 13 en Larcomar, con más de 500 ciclistas solidarios. Partido de las Estrellas: sábado 13, 3:00 p. m., en la cancha Roberto Chale de San Martín de Porres, con figuras como José “El Puma” Carranza y Waldir Sáenz.

sábado 13, 3:00 p. m., en la cancha Roberto Chale de San Martín de Porres, con figuras como José “El Puma” Carranza y Waldir Sáenz. Cena de Gala Benéfica en Arequipa: viernes 12.

viernes 12. Concierto y Feria Gastronómica en Cusco: sábado 13.

sábado 13. Festivales solidarios en Chiclayo, Piura e Iquitos: el mismo sábado 13, con música, arte y gastronomía.

¿Cómo colaborar?

Todos pueden ser parte de la Teletón 2025 a través de los siguientes canales:

Yape: 989 361 677

989 361 677 Cuenta corriente BCP: 191-011-11-11-0-33

191-011-11-11-0-33 Cajas de donación en Plaza Vea, Mass, Vivanda, Makro y Promart en todo el país

en todo el país Web oficial: www.teleton.pe