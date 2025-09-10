Wapa.pe
¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

NASA invita a registrar tu nombre en la misión Artemis II rumbo a la Luna: revisa AQUÍ cómo hacerlo

La NASA lanzó la campaña Send Your Name with Artemis, que permitirá a personas de todo el mundo inscribir su nombre para viajar simbólicamente en la nave Orion durante la histórica misión Artemis II, programada para abril de 2026.

    La NASA abrió una convocatoria especial para que cualquier persona pueda ser parte de la próxima misión Artemis II, un viaje alrededor de la Luna programado para abril de 2026. A través de la campaña “Send Your Name with Artemis”, la agencia espacial estadounidense ofrece la posibilidad de inscribir tu nombre y que este viaje simbólicamente a bordo de la nave Orion, junto a los cuatro astronautas seleccionados.

    Será la primera vez en más de cinco décadas que una misión tripulada alcance el espacio profundo y regrese a la Tierra, reviviendo la emoción de la era Apolo, pero con la mirada puesta en el futuro de la exploración espacial.

    Cómo registrar tu nombre en Artemis II

    El proceso es sencillo y gratuito. Solo necesitas ingresar al formulario oficial en la página de la NASA, crear un PIN personal y descargar tu pase de abordaje digital, que funcionará como certificado de participación. Este código es único, por lo que la agencia recomienda guardarlo con cuidado, ya que no puede recuperarse si se pierde.

    Todos los nombres recopilados se almacenarán en una memoria digital instalada dentro de la cápsula Orion, acompañando a la tripulación en un recorrido de diez días alrededor de la Luna. La convocatoria estará abierta hasta el 21 de enero de 2026 y no existen restricciones de edad o nacionalidad: cualquier persona puede inscribirse.

    Una misión histórica y educativa

    La tripulación de Artemis II está conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes viajarán en la cápsula Orion propulsada por el Space Launch System (SLS). Durante la misión, la nave seguirá una trayectoria en forma de “ocho” que la llevará hasta el lado oculto de la Luna, alcanzando una distancia máxima de 370,000 km desde la Tierra, antes de regresar y amerizar frente a la costa de San Diego.

    Este vuelo permitirá probar en condiciones reales los sistemas de navegación y soporte vital en el espacio profundo, sentando las bases para la primera misión de alunizaje tripulado del siglo XXI.

    Además de su valor científico y tecnológico, la iniciativa busca acercar la exploración espacial a la ciudadanía, inspirar a nuevas generaciones y reforzar el papel de la NASA como líder en proyectos de alcance global.

    Con Artemis II, la humanidad no solo vuelve a mirar hacia la Luna, sino que también abre la puerta a futuras expediciones hacia Marte y otros destinos más allá de la órbita terrestre.

    SOBRE EL AUTOR:
    NASA invita a registrar tu nombre en la misión Artemis II rumbo a la Luna: revisa AQUÍ cómo hacerlo
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

