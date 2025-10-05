Momento de tensión en la primera procesión del Señor de los Milagros 2025 , cuando la sagrada imagen estuvo a punto de caer por un movimiento inesperado.

Momentos de tensión se vivieron en la primera procesión del Señor de los Milagros | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok

Momentos de tensión se vivieron en la primera procesión del Señor de los Milagros | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok

Un momento de tensión marcó el inicio de la primera procesión del Señor de los Milagros 2025. La imagen del Cristo Moreno estuvo a punto de caer cuando era trasladada por la avenida Tacna, generando pánico entre los fieles que acompañaban el recorrido. El inesperado movimiento del anda desató gritos y confusión en plena multitud, justo antes de ingresar al santuario de Las Nazarenas. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores.

El Señor de los Milagros casi se cae durante su primera procesión y causa gran susto entre los fieles

Momentos de tensión se vivieron la noche del sábado 4 de octubre, cuando la imagen del Señor de los Milagros estuvo a punto de caer mientras era trasladada por la avenida Tacna, a pocos metros del santuario de Las Nazarenas. Cientos de fieles fueron testigos del inesperado incidente ocurrido durante la primera procesión del año.

Según imágenes difundidas por Canal N, el anda del Cristo Moreno se inclinó repentinamente luego de que los cargadores aplicaran fuerza desigual a cada lado. La confusión habría surgido por una mala coordinación en la orden de levantamiento, lo que provocó los gritos y el pánico entre los asistentes.

Por fortuna, los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros reaccionaron con rapidez y lograron estabilizar la pesada estructura antes de que ocurriera una tragedia. El susto no pasó a mayores, pero el momento dejó a más de uno con el corazón en la mano.

Segundo recorrido del Señor de los Milagros 2025: fecha, hora y calles por donde pasará la procesión

La devoción por el Cristo de Pachacamilla continúa firme este 2025. Tras su primera salida, el Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles de Lima el sábado 18 de octubre, en lo que será su segundo recorrido oficial del año, con miles de fieles listos para acompañar la sagrada imagen en su paso por el Centro Histórico.

De acuerdo con el itinerario publicado por la Hermandad, la procesión iniciará en la avenida Tacna, seguirá por los jirones Ica y de la Unión, e ingresará a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes de diversas instituciones del Estado. Posteriormente, continuará por el jr. Carabaya, jr. Ucayali y avenida Abancay, hasta llegar al jr. Junín, donde el Congreso rendirá un tributo especial.