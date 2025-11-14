Este 17 de noviembre será feriado regional en Perú y se suspenderán las clases en colegios públicos y privados. Conoce quiénes tendrán este día de descanso, según El Peruano.

El calendario escolar se verá afectado este lunes 17 de noviembre tras confirmarse la suspensión de clases en algunas instituciones del país. La medida se respalda en la Resolución de Alcaldía N° 113-2025-MDS/A, que establece un nuevo feriado no laborable por una importante celebración distrital.

Según lo informado por el Minedu, esta disposición busca garantizar que estudiantes y docentes puedan participar de las actividades conmemorativas, mientras se ajustan las jornadas escolares para no afectar el desarrollo académico. Todos los detalles se encuentran en la nota completa.

Estudiantes que no irán a clases este 17 de noviembre según El Peruano

La suspensión de clases afectará este lunes 17 de noviembre a los colegios del distrito de Sarhua, en la región de Ayacucho, según lo dispuesto por la autoridad edil. Las autoridades educativas locales señalaron que las instituciones retomarán sus actividades el martes 18 de noviembre, asegurando así que el calendario escolar se cumpla sin inconvenientes.

En el resto de los distritos de Ayacucho y en otras regiones del país, las clases se desarrollarán con normalidad, según lo informado por El Peruano, por lo que los estudiantes que no pertenecen a Sarhua deberán asistir a sus colegios como de costumbre.

Calendario Cívico Escolar - Minedu2025

1 de noviembre: Semana Nacional Forestal

4 de noviembre: rebelión de Túpac Amaru II.

Segunda semana de noviembre: Semana de la Vida Animal.

10 de noviembre: Semana de la Biblioteca Escolar.

20 de noviembre: Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño e Iniciación de la Semana del Niño.

27 de noviembre: batalla de Tarapacá.

27 de noviembre: Andrés Avelino Cáceres

