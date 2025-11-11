¡Atención trabajadores! CTS podría no pagarse el 15 de noviembre: Conoce la posible fecha

El plazo establecido por ley para el depósito de la CTS corresponde a la primera quincena de noviembre, sin embargo, las empresas y empleadores dispondrán de algunos días adicionales para realizar el abono, debido a que el 15 de noviembre coincide con un sábado.

De acuerdo con la guía oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sobre el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), “el pago de la CTS se hace dentro la quince, los primero quince días, de los meses de mayo y noviembre”.

En ese sentido, se aproxima el segundo depósito de CTS correspondiente al 2025, aunque en esta oportunidad la fecha límite legal coincide con el sábado 15 de noviembre. Dado que se trata de un día no hábil, la guía del MTPE establece que las empresas pueden efectuar el depósito el siguiente día hábil.

Por lo tanto, aunque el plazo legal para realizar el pago vence el sábado 15 de noviembre, la fecha límite real otorgada a las empresas será el lunes 17 de noviembre. Esto permitirá que algunas compañías efectúen el depósito con un pequeño retraso respecto al plazo habitual, sin incurrir en infracciones.

CTS podría demorar en pagarse después del 15

El tiempo del pago dependerá de cada empresa. Si el empleador decide realizar el depósito antes de la fecha límite, los trabajadores recibirán su CTS con anticipación. No obstante, la ley autoriza que, por este año, el abono se efectúe hasta el lunes 17 de noviembre.

Aunque esto represente apenas dos días adicionales al plazo original del 15 de noviembre, la normativa permite hacerlo el siguiente día hábil, sin que las compañías sean sancionadas, tal como señala el Ministerio de Trabajo en su guía oficial.

Es importante recordar que, una vez concretado el depósito, los trabajadores podrán disponer libremente del 100% de sus fondos. Esto gracias a la Ley 32322, vigente desde mayo de 2025, que autoriza el retiro total de la CTS hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿A cuánto asciende la multa si no se paga la CTS?

Las empresas que no realicen el depósito o no entreguen la hoja de liquidación dentro del plazo establecido están sujetas a sanciones impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Dicho incumplimiento puede generar dos tipos de infracciones:

Infracción leve: No entregar la hoja de liquidación dentro de los cinco días hábiles posteriores al depósito. La multa varía entre S/481 y S/83,032 .

No entregar la hoja de liquidación dentro de los cinco días hábiles posteriores al depósito. La multa varía entre . Infracción grave: No efectuar el depósito íntegro o hacerlo fuera de plazo, con sanciones que oscilan entre S/2,407 y S/139,742, según el tamaño de la empresa.