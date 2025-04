La RADICAL advertencia que envió Alejandra Baigorria a Said Palao tras su boda religiosa: "Ya no puede"

Alejandra Baigorria y Said Palao vivieron uno de los días más importantes de su vida al celebrar su boda religiosa en la histórica Iglesia San Pedro . Sin embargo, antes de sellar oficialmente su unión en el matrimonio civil , la “Gringa de Gamarra” protagonizó un curioso momento que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Pero el momento más comentado llegó cuando, mientras era retocada para su ingreso al matrimonio civil en el Palacio Municipal de Lima —donde el alcalde Rafael López Aliaga ofició la ceremonia—, Alejandra sorprendió a todos lanzando una clara advertencia a su ahora esposo, Said Palao.

Entre risas, pero dejando muy claro el significado del compromiso, Alejandra Baigorria dijo: "Me están retocando antes de entrar al civil, ya estoy casada por religioso oficialmente. Amor, enseña tu anillo, ya no te lo puedes sacar, dice que le pica, pero ya no puede", advirtió con humor, resaltando la importancia simbólica del anillo de matrimonio.