Nicole Akari, fashonista critica el look de Alejandra en su boda con Said y causa polémica | Composición Wapa | Instagram

Nicole Akari no dudó en criticar el look de Said Palao para su boda con Alejandra Baigorria. En el programa ‘Esta Noche’, la fashionista comentó que el novio debería haber optado por otro color de smoking, sugiriendo que su elección no era la más adecuada para el evento.

Aunque la boda de Said y Alejandra se viralizó en redes sociales y su look fue elogiado por miles de seguidores, la especialista en moda generó controversia con su comentario, desatando un debate sobre la elección del atuendo nupcial del novio.

Nicole Akari, asesora de imagen, genera polémica al criticar look de novios

Nicole Akari, asesora de imagen, generó controversia al criticar el look de Said Palao en su boda con Alejandra Baigorria. Durante su intervención en un programa, comentó: “Él es bello, pero a mí no me agrada los smokings cuando tienen esa coloración. No me gusta”, lo que desató rápidamente una reacción de la Chola Chabuca, quien defendió el estilo del novio, resaltando que él destacaba y lucía increíble con su físico.

Lejos de suavizar su postura, Nicole afiló aún más su crítica, diciendo: “A mí, en él o en cualquier persona, este tipo de smoking me llora. Si a él le gustó, bien, pero luego yo los confundo con el mozo”. Aunque trató de aclarar que no era un ataque personal contra Said, enfatizó: “Tú sabes que yo te quiero, pero mucho cuidado con ese detalle. A mí me hubiera gustado verlo en otra tonalidad, pero los dos hacían una pareja linda”.

Nicole Akari sobre el vestido de Alejandra Baigorria

Nicole Akari destacó la decisión de Alejandra Baigorria de elegir a una diseñadora peruana para su vestido de novia. Aplaudió su elección y mencionó que es positivo que haya apostado por un talento local en lugar de recurrir a opciones extranjeras. Sin embargo, también comentó que muchas veces las personas prefieren no traer sus vestidos del exterior debido a acuerdos de canje.