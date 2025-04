Tras las revelaciones de Darinka Ramírez , el exfutbolista Jefferson Farfán decidió no quedarse de brazos cruzados. Lo que sorprendió a todos fue que optara por revelar conversaciones privadas con la madre de su última hija, sacando a la luz nuevos detalles que dejan en evidencia a la influencer.

“Disfruta si es tu deseo, al final uno debe hacer lo que quiere. Igual Dari y Lu estaremos ahí para darte canitas verdes. Yo cierro capítulo y que todo vaya bien . El tema de las culisueltas ya no se tocará más ", se lee en el mensaje de la mamá de la última hija del exfutbolista.

Rodrigo González no dudó en dar su opinión y lanzó una contundente afirmación: "Entonces, las dos partes tenían claro de qué iba el vínculo, que no tiene nada ver esto con que Farfán si se ha portado mal delante de su hija, si se ha reaccionado de forma desproporcionada y eso mencere una denuncia no tiene nada que ver con... la relación que se quiere pintar o como que han jugado con una persona que tenía clara las reglas del juego", dijo.