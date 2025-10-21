Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”

Jesús Barco tenía 'BÚNKER' para hacer fiestas con futbolistas en Huánuco y preparó ESTRATEGIA para ESCONDERLO, reveló Magaly Medina

Magaly Medina destapa el “búnker secreto” de Jesús Barco en Huánuco y revela cómo ocultaba sus fiestas para que Melissa Klug no se entere.



 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jesús Barco tenía 'BÚNKER' para hacer fiestas con futbolistas en Huánuco y preparó ESTRATEGIA para ESCONDERLO, reveló Magaly Medina
    Jesús Barco tenía un 'Búnker' al estilo de Farfán. | Composición Wapa.
    Jesús Barco tenía 'BÚNKER' para hacer fiestas con futbolistas en Huánuco y preparó ESTRATEGIA para ESCONDERLO, reveló Magaly Medina

    El nombre de Jesús Barco vuelve a estar en el centro de la polémica. Luego de que Melissa Klug publicara y eliminara un comunicado anunciando su separación, Magaly Medina difundió nuevas imágenes del futbolista disfrutando de una fiesta en Huánuco, donde actualmente juega para el club Alianza Universidad.

    Lo que más sorprendió no fue solo su actitud relajada, sino la existencia de un “búnker” donde supuestamente realizaba reuniones y celebraciones privadas, lejos de la mirada de su pareja.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Melissa Klug toma drástica decisión tras 'AMPAY' de Jesús Barco junto a mujeres en una piscina

    “Lo captamos en una piscina con Alexi Gómez, Carlos Ascues y un par de señoritas en bikini. Pero lo más curioso es el lugar: un espacio cerrado donde organizan fiestas y beben cerveza, pese a que deberían estar concentrados en los entrenamientos”, comentó Magaly Medina durante su programa.

    Jesús Barco tenía un “búnker” para sus fiestas en Huánuco

    Según el informe de “Magaly TV: La Firme”, el lugar fue descubierto el 6 de octubre, aunque las reuniones datarían de semanas antes, incluso desde septiembre. Las cámaras del programa mostraron al futbolista entrando y saliendo de un recinto cerrado, conocido entre los jugadores como un punto habitual de encuentro para sus fiestas.

    Una de las escenas más comentadas muestra a Barco saliendo a la calle para hablar por teléfono, aparentemente intentando evitar que se escuchara la música de fondo.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”

    “Él salía del club para hablar por teléfono afuera, para que no se escuche la música del búnker donde estaban tomando. Todo un operativo para que no lo descubran”, ironizó Magaly Medina.

    La periodista también sugirió que esa llamada podría haber sido a Melissa Klug, insinuando que el jugador habría intentado ocultar su entorno durante la conversación.

    ¿Melissa Klug se enteró antes del ampay?

    Las imágenes difundidas por el programa habrían llegado a oídos de Melissa antes de su emisión, lo que explicaría su repentina decisión de publicar el comunicado de ruptura y eliminarlo minutos después. Aunque no se ha confirmado, varios usuarios en redes sociales especulan que la empresaria ya conocía el contenido del reportaje y que esa sería la verdadera razón detrás de su misteriosa publicación.

    Hasta el momento, ni Klug ni Barco se han pronunciado públicamente sobre las imágenes, pero la polémica sigue creciendo entre los seguidores de la pareja, que aún esperan una explicación oficial.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jesús Barco tenía 'BÚNKER' para hacer fiestas con futbolistas en Huánuco y preparó ESTRATEGIA para ESCONDERLO, reveló Magaly Medina
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”

    Valeria Flórez, conductora de ‘Un día en el mall’, se convierte en madre por primera vez y comparte tierna foto de su bebé

    Maju Mantilla reaparece tras las disculpas de Gustavo Salcedo y comparte emotivo mensaje: "Una bendición"

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Lourdes Sacín y su increíble transformación de vida: De exitosa periodista en TV a PERDERLO TODO por Andy V

    Lo más vistos en Farándula

    Jesús Barco tomó drástica medida tras duro comunicado de Melissa Klug sobre su separación: "Para Dios no..."

    Macarena Vélez CONFIESA su dolorosa pérdida luego de revelar que mamá de hija de Said Palao se metió en su relación con él: "Angelito del cielo"

    Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, es ampayado rodeado de mujeres en piscina en fiesta privada en Huánuco

    Silvia Cornejo ROMPE SU SILENCIO tras ampay de su esposo y manda 'chiquita' a Magaly Medina: “A los que critican, neta dan risa”

    Magaly Medina sorprende al revelar su primera cirugía facial a los 60 años: “Me cotizaron 142 mil dólares”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;