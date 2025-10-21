Jesús Barco tenía 'BÚNKER' para hacer fiestas con futbolistas en Huánuco y preparó ESTRATEGIA para ESCONDERLO, reveló Magaly Medina

Magaly Medina destapa el “búnker secreto” de Jesús Barco en Huánuco y revela cómo ocultaba sus fiestas para que Melissa Klug no se entere.

El nombre de Jesús Barco vuelve a estar en el centro de la polémica. Luego de que Melissa Klug publicara y eliminara un comunicado anunciando su separación, Magaly Medina difundió nuevas imágenes del futbolista disfrutando de una fiesta en Huánuco, donde actualmente juega para el club Alianza Universidad.

Lo que más sorprendió no fue solo su actitud relajada, sino la existencia de un “búnker” donde supuestamente realizaba reuniones y celebraciones privadas, lejos de la mirada de su pareja.

“Lo captamos en una piscina con Alexi Gómez, Carlos Ascues y un par de señoritas en bikini. Pero lo más curioso es el lugar: un espacio cerrado donde organizan fiestas y beben cerveza, pese a que deberían estar concentrados en los entrenamientos”, comentó Magaly Medina durante su programa.

Jesús Barco tenía un “búnker” para sus fiestas en Huánuco

Según el informe de “Magaly TV: La Firme”, el lugar fue descubierto el 6 de octubre, aunque las reuniones datarían de semanas antes, incluso desde septiembre. Las cámaras del programa mostraron al futbolista entrando y saliendo de un recinto cerrado, conocido entre los jugadores como un punto habitual de encuentro para sus fiestas.

Una de las escenas más comentadas muestra a Barco saliendo a la calle para hablar por teléfono, aparentemente intentando evitar que se escuchara la música de fondo.

“Él salía del club para hablar por teléfono afuera, para que no se escuche la música del búnker donde estaban tomando. Todo un operativo para que no lo descubran”, ironizó Magaly Medina.

La periodista también sugirió que esa llamada podría haber sido a Melissa Klug, insinuando que el jugador habría intentado ocultar su entorno durante la conversación.

¿Melissa Klug se enteró antes del ampay?

Las imágenes difundidas por el programa habrían llegado a oídos de Melissa antes de su emisión, lo que explicaría su repentina decisión de publicar el comunicado de ruptura y eliminarlo minutos después. Aunque no se ha confirmado, varios usuarios en redes sociales especulan que la empresaria ya conocía el contenido del reportaje y que esa sería la verdadera razón detrás de su misteriosa publicación.