Pati Lorena revela que Gisela Valcárcel estaría por regresar a la TV de la mano de Susana Umbert, y Karla Tarazona sería la primera en irse de Panamericana.

La compra de Panamericana Televisión por parte de Susana Umbert ha remecido el panorama televisivo nacional. Con esta noticia, las especulaciones sobre el posible regreso de Gisela Valcárcel a la pantalla chica se han multiplicado, sobre todo por la estrecha relación de amistad que une a ambas figuras.

En medio de la expectativa, Pati Lorena, exproductora de la popular ‘Señito’, conversó con Magaly TV: La Firme y soltó varios detalles sobre lo que podría pasar con el canal 5 y algunos de sus actuales talentos, como Karla Tarazona y Christian Domínguez.

Karla Tarazona dejaría Panamericana ante el regreso de Gisela Valcárcel

De acuerdo con Lorena, la llegada de Gisela a Panamericana sería un hecho, pero traería consigo una reestructuración total de la programación. Entre los espacios que desaparecerían estarían Préndete y Todo se Filtra, lo que marcaría un giro en la parrilla matutina.

Además, reveló que Karla Tarazona podría ser una de las primeras en abandonar el canal. “Primero Karla, se va sola porque Karla no la soporta a la Gise (…) Ya se habrá ido”, aseguró Lorena, aludiendo al conflicto que existiría entre ambas desde hace años, cuando —según dijo— Valcárcel habría “alcahueteado” a Christian Domínguez durante su relación con Isabel Acevedo, ‘La Chabelita’.

La exproductora también sostuvo que Gisela buscaría convertir Panamericana en una señal de corte familiar y hasta tendría la intención de llevar a su hija, Ethel Pozo, a esta nueva etapa. “Le aconsejaría que no lo haga, porque la audiencia en el canal 5 es muy baja”, opinó Lorena.

Por ahora, ni Umbert ni Valcárcel han confirmado su colaboración, pero los rumores de su reencuentro televisivo suenan con más fuerza que nunca.

El nuevo rostro detrás de Panamericana Televisión

El panorama de Panamericana cambió por completo en octubre de 2025, cuando la familia Schütz vendió la señal al empresario minero Jimmy Pflücker, poniendo fin a más de 60 años de gestión familiar. Con esta compra, Susana Umbert asumió la dirección de contenidos y la misión de revitalizar el canal.

Antes de esta nueva etapa, Umbert ya había colaborado con Panamericana a través de su productora Infiinito, logrando el retorno de El valor de la verdad y otros formatos de entretenimiento. Ahora, su reto es reposicionar la marca televisiva en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.