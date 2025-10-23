Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Jesús Barco REAPARECIÓ luego de oficializarse el fin de su relación con Melissa Klug y DESCARTÓ reconciliación

Karla Tarazona NO FORMARÍA MÁS parte de Panamerica tras la compra de Susan Umbert, según productora Pati Lorena

Pati Lorena revela que Gisela Valcárcel estaría por regresar a la TV de la mano de Susana Umbert, y Karla Tarazona sería la primera en irse de Panamericana.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Karla Tarazona NO FORMARÍA MÁS parte de Panamerica tras la compra de Susan Umbert, según productora Pati Lorena
    Karla Tarazona abandonaría Panamericana Televisión. | Composición Wapa.
    Karla Tarazona NO FORMARÍA MÁS parte de Panamerica tras la compra de Susan Umbert, según productora Pati Lorena

    La compra de Panamericana Televisión por parte de Susana Umbert ha remecido el panorama televisivo nacional. Con esta noticia, las especulaciones sobre el posible regreso de Gisela Valcárcel a la pantalla chica se han multiplicado, sobre todo por la estrecha relación de amistad que une a ambas figuras.

    En medio de la expectativa, Pati Lorena, exproductora de la popular ‘Señito’, conversó con Magaly TV: La Firme y soltó varios detalles sobre lo que podría pasar con el canal 5 y algunos de sus actuales talentos, como Karla Tarazona y Christian Domínguez.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Magaly Medina expone la SORPRESIVA cantidad que Lesly Castillo y su esposo minero habrían invertido en la fiesta de su hija

    Karla Tarazona dejaría Panamericana ante el regreso de Gisela Valcárcel

    De acuerdo con Lorena, la llegada de Gisela a Panamericana sería un hecho, pero traería consigo una reestructuración total de la programación. Entre los espacios que desaparecerían estarían Préndete y Todo se Filtra, lo que marcaría un giro en la parrilla matutina.

    Además, reveló que Karla Tarazona podría ser una de las primeras en abandonar el canal. “Primero Karla, se va sola porque Karla no la soporta a la Gise (…) Ya se habrá ido”, aseguró Lorena, aludiendo al conflicto que existiría entre ambas desde hace años, cuando —según dijo— Valcárcel habría “alcahueteado” a Christian Domínguez durante su relación con Isabel Acevedo, ‘La Chabelita’.

    La exproductora también sostuvo que Gisela buscaría convertir Panamericana en una señal de corte familiar y hasta tendría la intención de llevar a su hija, Ethel Pozo, a esta nueva etapa. “Le aconsejaría que no lo haga, porque la audiencia en el canal 5 es muy baja”, opinó Lorena.

    Por ahora, ni Umbert ni Valcárcel han confirmado su colaboración, pero los rumores de su reencuentro televisivo suenan con más fuerza que nunca.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Hija mayor de Melissa Klug festeja cumpleaños de su madrastra al lado de su padre con exclusivo viaje a Jamaica

    El nuevo rostro detrás de Panamericana Televisión

    El panorama de Panamericana cambió por completo en octubre de 2025, cuando la familia Schütz vendió la señal al empresario minero Jimmy Pflücker, poniendo fin a más de 60 años de gestión familiar. Con esta compra, Susana Umbert asumió la dirección de contenidos y la misión de revitalizar el canal.

    Antes de esta nueva etapa, Umbert ya había colaborado con Panamericana a través de su productora Infiinito, logrando el retorno de El valor de la verdad y otros formatos de entretenimiento. Ahora, su reto es reposicionar la marca televisiva en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.

    El regreso de Gisela podría ser su primera gran jugada.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona NO FORMARÍA MÁS parte de Panamerica tras la compra de Susan Umbert, según productora Pati Lorena
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Hija mayor de Melissa Klug festeja cumpleaños de su madrastra al lado de su padre con exclusivo viaje a Jamaica

    Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a convertirse en empresaria y casarse con un peruano

    Jesús Barco estaría enagañando a Melissa Klug con mujer huanuqueña

    Carlos Galdós anuncia que su hija ya no le habla porque dejó de pagarle la universidad

    Anahí de Cárdenas envía conmovedor mensaje a Natalia Salas al enterarse de que tiene cáncer nuevamente: "Te amo…"

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Klug comparte insólito aviso acerca de su hija con Jesús Barco tras revelar separación

    Lourdes Sacín y su increíble transformación de vida: De exitosa periodista en TV a PERDERLO TODO por Andy V

    Melissa Klug ya no CONFÍA en Jesús Barco: “Sé cómo son esos jugadores, llevan mujeres todo el tiempo”

    Magaly Medina amenaza a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”

    ¿Qué pasó con la popular vedette Yesabella? Dejó el Perú tras el escándalo sexval revelado por Magaly Medina

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;