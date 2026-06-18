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Ocio - Papa León XIV llegará al Perú en noviembre: presidente José María Balcázar confirma fecha de la visita oficial

Papa León XIV llegará al Perú en noviembre: presidente José María Balcázar confirma fecha de la visita oficial

El presidente Balcázar, tras una reunión en el Vaticano, confirmó que el Papa León XIV llegará al Perú a principios de noviembre del 2026. La visita abarcará entre 8 y 10 días e incluirá paradas en Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa.

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    Papa León visitará Perú en noviembre, así lo confirmó el presidente Balcazar.
    Papa León XIV llegará al Perú en noviembre: presidente José María Balcázar confirma fecha de la visita oficial

    La llegada del Papa León XIV al Perú está prevista para principios de noviembre. Luego de una audiencia privada en el Vaticano, el presidente José María Balcázar confirmó esta información.

    El Papa permanecerá en el Perú entre 8 y 10 días y recorrerá diferentes regiones del país. Actualmente, se están ultimando los pormenores de su agenda oficial, según adelantó el mandatario.

    ¿Cuáles serán las ciudades que visitará el Papa León XIV durante su estadía en Perú?

    El presidente compartió con el medio RPP que Lima será el primer destino del Papa. Posteriormente, se trasladará a Chiclayo, donde tiene fuertes lazos pastorales.

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    Se está considerando el uso de un helicóptero para que León XIV pueda llegar a las zonas montañosas de Incahuasi y Cañaris, en Lambayeque, donde hay importantes comunidades que hablan quechua.

    El Papa también viajará a Piura, con escala en Sullana, además de recorrer Cusco y Pucallpa. Se está evaluando incluir Puno e Iquitos en la visita, dependiendo de los informes logísticos y de seguridad del Vaticano.

    Las negociaciones continúan para establecer la agenda exacta del primer viaje de León XIV al Perú como líder de la Iglesia católica.

    La conexión del Papa León XIV con el Perú

    La relación del Papa con el Perú comenzó en 1985, cuando se estableció en Piura como parte de una misión agustiniana. Luego trabajó en Trujillo y comenzó su carrera en la Iglesia peruana.

    En 2014, se convirtió en administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo y más tarde en obispo de esa jurisdicción, hasta su traslado al Vaticano en 2023.

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    En 2015, obtuvo la nacionalidad peruana y formó parte de la Conferencia Episcopal Peruana, con lo que estrechó vínculos con las comunidades del norte del país.

    Tras su elección como Papa, rememoró Chiclayo durante su primer discurso desde el Vaticano y agradeció a los fieles por su apoyo incondicional.

    Su extensa labor en regiones como Piura, La Libertad y Lambayeque lo ha convertido en una figura cercana y apreciada por muchos peruanos.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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