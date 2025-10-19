Durante su recorrido en el papamóvil, el Papa León XIV bendijo por primera vez una imagen santa en la Plaza de San Pedro, marcando un hito en la devoción peruana.

En un hecho histórico que unió la fe peruana con el corazón del Vaticano, el papa León XIV bendijo la venerada imagen del Señor de los Milagros ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro.

El emotivo suceso tuvo lugar tras la Gran Procesión Internacional del Cristo Moreno, que recorrió las calles de Roma. Durante el rezo del Ángelus, el pontífice, a bordo del papamóvil, detuvo su marcha para elevar la mano y conceder una bendición sin precedentes, marcando un momento inolvidable para la devoción católica peruana.

Histórico saludo del Papa León XIV a la Hermandad peruana

En un gesto significativo hacia la comunidad peruana, León XIV dirigió un saludo especial a la Hermandad del Señor de los Milagros, cuyos integrantes participaron ese mismo día en la procesión del Cristo Moreno realizada en Roma. “Saludo a los demás peregrinos presentes, especialmente a la Hermandad del Señor de los Milagros, que celebró la tradicional procesión”, manifestó el pontífice.

Jamás antes se había otorgado la bendición del vicario de Cristo frente a una imagen santa, ya que habitualmente se imparte desde el balcón de la Plaza de San Pedro. Un detalle anecdótico acompañó la ceremonia: mientras el Papa se acercaba al lugar, resonaban los acordes de “El Cóndor Pasa”, interpretada por los niños de la Escuela de Arte Musical de París, una pieza emblemática del repertorio peruano que conmovió a los presentes.

Horas antes de este momento histórico, miles de devotos de distintas nacionalidades participaron en la Gran Procesión Internacional del Señor de los Milagros, organizada por las hermandades peruanas de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. El recorrido inició en la Via della Conciliazione y finalizó en la Plaza de San Pedro, donde la imagen fue recibida por una multitud vestida con el tradicional hábito morado. Entre los fieles destacaban cargadores, cantoras y sahumadoras, estas últimas ataviadas de blanco y morado, esparciendo humo al paso del anda sagrada.

Devoción al Señor de los Milagros une a peruanos en el mundo

En 2025, la devoción al Señor de los Milagros volvió a cruzar fronteras con celebraciones en más de 50 ciudades distribuidas en 14 países, como parte de la denominada “Levantada Mundial”, realizada el pasado 4 de octubre. Comunidades peruanas de América, Europa y Asia organizaron procesiones, misas y diversas actividades culturales en honor al Cristo Moreno, reafirmando así su fe y su identidad fuera del país.