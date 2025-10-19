Señor de los Milagros: Desvíos y rutas alternas de Metropolitano, corredores y Aerodirecto por la procesión este 19 de octubre

La ATU anuncia desvíos y cierres de estaciones en Lima por el tercer recorrido del Señor de los Milagros . Revisa aquí las rutas afectadas y paraderos alternativos.

Toma en cuenta los desvíoos por la salida del Señor de los Milagros. | Composición Wapa.

Este domingo 19 de octubre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre la activación de un plan especial de desvíos en las principales vías del centro de la capital debido al tercer recorrido del Señor de los Milagros 2025.

El objetivo, según la entidad, es garantizar la seguridad de los fieles y mantener la fluidez del transporte público durante la tradicional procesión.

Los ajustes afectarán temporalmente las operaciones del Corredor Azul, Corredor Morado, Metropolitano (rutas A y C) y el servicio Aerodirecto Centro. La ATU recomendó a los usuarios consultar los paraderos alternativos antes de viajar y planificar con anticipación sus desplazamientos.

“Las medidas se aplican como parte del Plan de Rutas de Transporte Público para evitar congestión y asegurar el desplazamiento de los pasajeros durante la jornada religiosa”, indicó la institución a través de un comunicado.

Desvíos en el Corredor Azul

Los buses del Corredor Azul modificarán su trayecto habitual para evitar las calles del recorrido procesional. Circularán por Francisco Pizarro y Caquetá, seguirán por Alfonso Ugarte, Callao, Cañete, Zepita y Washington, y retomarán su ruta original en 28 de Julio.

Los usuarios podrán abordar o descender en Callao, Alfonso Ugarte, Venezuela y Guzmán Blanco, puntos señalizados con círculos azules en los mapas oficiales. Estas modificaciones buscan mantener el servicio activo sin interferir con la procesión que atravesará Tacna, Nicolás de Piérola, Abancay y Miguel Grau.

Corredor Morado: nuevos paraderos habilitados

El Corredor Morado también tendrá un recorrido alternativo que excluirá las avenidas cercanas al paso del Cristo Moreno. Los buses avanzarán por Pizarro, Virú, Nicolás de Piérola, Carabaya y Abancay, continuando luego por Cangallo, Miguel Grau, Huánuco y Puno.

Los paraderos más próximos serán Huánuco, Miguel Grau, Garcilaso de la Vega y Tacna, marcados con círculos morados.

“La medida permitirá garantizar la movilidad de los usuarios durante toda la jornada, sin detener la operación del corredor”, detalló la ATU.

Metropolitano: cierre temporal de estaciones

El Metropolitano realizará ajustes en sus rutas A y C.

Ruta A: operará hasta la estación Quilca.

operará hasta la estación Quilca. Ruta C: finalizará temporalmente en la estación Central.

Durante la procesión, las estaciones Tacna, Colmena y Jirón de la Unión permanecerán cerradas, mientras que Quilca, Castilla, Dos de Mayo, España y Central seguirán abiertas al público.

Estas modificaciones permitirán mantener el flujo continuo del servicio sin afectar el desplazamiento de los devotos ni el tránsito peatonal en el centro histórico.

Aerodirecto Centro modifica su trayecto

El servicio Aerodirecto Centro también aplicará desvíos. Los buses circularán por Nicolás de Piérola, Garcilaso de la Vega y Miguel Aljovín, evitando así las zonas de restricción.

Los puntos de embarque dentro del área procesional estarán inhabilitados, por lo que los pasajeros deberán usar los paraderos alternativos habilitados por la ATU.