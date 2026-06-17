Inti Raymi 2026: conoce cómo se desarrollará la celebración en Qoricancha, Plaza de Armas y Sacsayhuamán

El Inti Raymi 2026 se celebrará el 24 de junio en Cusco con ceremonias en Qoricancha, Plaza de Armas y Sacsayhuamán. Conoce horarios y recorrido.

El Inti Raymi 2026 volverá a convertir a Cusco en el epicentro cultural del Perú este 24 de junio. La tradicional Fiesta del Sol reunirá a miles de visitantes nacionales y extranjeros, que llegarán a la ciudad imperial para presenciar una de las representaciones más importantes del calendario andino.

La celebración, organizada como parte del Mes Jubilar del Cusco, contará con la participación de aproximadamente 700 artistas entre actores, músicos y danzantes. La puesta en escena recorrerá espacios históricos vinculados al antiguo Tahuantinsuyo y mantendrá viva una tradición que combina memoria, identidad y espectáculo.

Inti Raymi 2026: una celebración que revive la grandeza inca

La versión actual del Inti Raymi es una representación teatral inspirada en los antiguos rituales dedicados al Sol durante el Imperio inca. Aunque la ceremonia original se extendía por varios días y tenía un profundo sentido religioso, hoy se presenta como una gran actividad cultural abierta al público local y visitante.

Esta escenificación moderna se retomó en 1944 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los eventos más representativos de Cusco. El personaje del Sapa Inca es elegido mediante convocatoria comunitaria, mientras que gran parte de los actos se realiza en quechua, acompañada por narraciones en español para facilitar la comprensión del público.

Cada año, más de 100.000 personas participan en las actividades relacionadas con esta festividad o asisten a ellas, organizada por la Municipalidad del Cusco a través de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (EMUFEC).

La festividad de Inti Raymi ha sido una pieza clave en la cultura peruana, con profundas raíces religiosa.

Los tres escenarios principales del Inti Raymi

La jornada central se desarrollará en tres lugares emblemáticos. El primer acto tendrá lugar en el Qoricancha, antiguo Templo del Sol, donde el Sapa Inca realizará su aparición inicial entre las 9.00 y 10.00 de la mañana. El ingreso a este punto será gratuito.

Luego, la comitiva avanzará hacia la Plaza de Armas de Cusco, recorriendo la avenida El Sol. En este tramo, el público podrá observar de cerca a los participantes con trajes inspirados en la época inca. La actividad en la plaza se realizará aproximadamente entre las 11.00 a. m. y las 12.30 p. m.

El momento central será en Sacsayhuamán, complejo arqueológico ubicado al norte del centro histórico. Allí, entre la 1.00 p. m. y las 5.00 p. m., se desarrollará la ceremonia principal con ofrendas simbólicas, lectura de presagios, música, danzas y representaciones de las cuatro regiones del antiguo Tahuantinsuyo.

Junio: mes de actividades culturales en Cusco

Las celebraciones no se limitan al 24 de junio. Desde los primeros días del mes, Cusco vive una amplia agenda cultural con exposiciones, conciertos, ferias tradicionales, festivales gastronómicos y actividades religiosas.

Una de las fechas más importantes será el 7 de junio con el Corpus Christi, celebración que reúne imágenes de santos en la Plaza de Armas y refleja el sincretismo religioso y cultural de la región.

Además, el 23 de junio se realizarán actividades previas en Sacsayhuamán, donde comunidades y agrupaciones artísticas participarán en encuentros culturales antes de la gran jornada del Inti Raymi.

Representación del Inti Raymi.

Recomendaciones para asistir al Inti Raymi 2026

Las autoridades recomiendan planificar los traslados con anticipación, ya que el 24 de junio habrá restricciones vehiculares en las zonas cercanas a Sacsayhuamán y otros puntos del recorrido.

Quienes cuenten con entradas para las tribunas podrán llegar en transporte colectivo hasta la zona de Cristo Blanco y luego continuar a pie. También será posible caminar desde el centro histórico, trayecto que puede tomar entre 30 y 40 minutos.