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ATENCIÓN | Perú tendrá un último feriado en junio y dará paso a un fin de semana largo

Un feriado que involucra tanto al sector público como al privado se celebra por San Pedro y San Pablo, figuras destacadas del cristianismo y de la Iglesia Católica.

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    ATENCIÓN | Perú tendrá un último feriado en junio y dará paso a un fin de semana largo
    El calendario de los próximos meses incluye el Día de la Fuerza Aérea, Fiestas Patrias, entre otros feriados. | Composición Wapa
    ATENCIÓN | Perú tendrá un último feriado en junio y dará paso a un fin de semana largo

    El mes de junio aún ofrece una jornada esperada por muchos trabajadores y familias en Perú. El próximo lunes 29 de junio es feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo, una festividad religiosa incluida en el calendario oficial.

    Con el feriado en lunes, se extiende un fin de semana largo de tres días que incluye el sábado 27, el domingo 28 y el lunes 29 de junio. Así, se marca el último descanso largo del mes antes de las Fiestas Patrias.

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    ¿Cuándo es el feriado de junio en Perú?

    Según el calendario oficial de feriados emitido por el Gobierno peruano, el 29 de junio del 2026 se celebra el feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo, aplicable tanto en el sector público como en el privado, de acuerdo con la ley vigente.

    Este descanso permite a muchas personas disfrutar de un fin de semana largo, especialmente a quienes no trabajan los sábados ni domingos.

    ¿Qué se conmemora el 29 de junio?

    La fecha recuerda a San Pedro y San Pablo, dos de las principales figuras del cristianismo, considerados pilares de la Iglesia Católica. Según la tradición, ambos apóstoles fueron martirizados en el siglo I en Roma, por lo que son honrados cada 29 de junio.

    En Perú, la conmemoración es especialmente importante en zonas costeras y comunidades pesqueras, donde San Pedro es el patrono de los pescadores. Se organizan procesiones, eventos religiosos y festividades locales en varias regiones del país.

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    ¿Cuáles son los feriados restantes en 2026?

    Después del feriado de San Pedro y San Pablo, el calendario nacional incluye fechas como el 23 de julio (Día de la Fuerza Aérea del Perú) y las Fiestas Patrias, el 28 y 29 de julio, junto con otros días de descanso oficial en la segunda mitad del año.

    FechaFeriadoTipo
    Jueves 23 de julioDía de la Fuerza Aérea del PerúFeriado nacional
    Lunes 28 y martes 29 de julioFiestas PatriasFeriado nacional
    Jueves 6 de agostoBatalla de JunínFeriado nacional
    Domingo 30 de agostoSanta Rosa de LimaFeriado nacional
    Jueves 8 de octubreCombate de AngamosFeriado nacional
    Domingo 1 de noviembreDía de Todos los SantosFeriado nacional
    Martes 8 de diciembreInmaculada ConcepciónFeriado nacional
    Miércoles 9 de diciembreBatalla de AyacuchoFeriado nacional
    Viernes 25 de diciembreNavidadFeriado nacional


    SOBRE EL AUTOR:
    ATENCIÓN | Perú tendrá un último feriado en junio y dará paso a un fin de semana largo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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