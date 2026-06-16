ATENCIÓN | Perú tendrá un último feriado en junio y dará paso a un fin de semana largo

Un feriado que involucra tanto al sector público como al privado se celebra por San Pedro y San Pablo , figuras destacadas del cristianismo y de la Iglesia Católica.

El calendario de los próximos meses incluye el Día de la Fuerza Aérea, Fiestas Patrias, entre otros feriados. | Composición Wapa

El calendario de los próximos meses incluye el Día de la Fuerza Aérea, Fiestas Patrias, entre otros feriados. | Composición Wapa

El mes de junio aún ofrece una jornada esperada por muchos trabajadores y familias en Perú. El próximo lunes 29 de junio es feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo, una festividad religiosa incluida en el calendario oficial.

Con el feriado en lunes, se extiende un fin de semana largo de tres días que incluye el sábado 27, el domingo 28 y el lunes 29 de junio. Así, se marca el último descanso largo del mes antes de las Fiestas Patrias.

¿Cuándo es el feriado de junio en Perú?

Según el calendario oficial de feriados emitido por el Gobierno peruano, el 29 de junio del 2026 se celebra el feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo, aplicable tanto en el sector público como en el privado, de acuerdo con la ley vigente.

Este descanso permite a muchas personas disfrutar de un fin de semana largo, especialmente a quienes no trabajan los sábados ni domingos.

¿Qué se conmemora el 29 de junio?

La fecha recuerda a San Pedro y San Pablo, dos de las principales figuras del cristianismo, considerados pilares de la Iglesia Católica. Según la tradición, ambos apóstoles fueron martirizados en el siglo I en Roma, por lo que son honrados cada 29 de junio.

En Perú, la conmemoración es especialmente importante en zonas costeras y comunidades pesqueras, donde San Pedro es el patrono de los pescadores. Se organizan procesiones, eventos religiosos y festividades locales en varias regiones del país.

¿Cuáles son los feriados restantes en 2026?

Después del feriado de San Pedro y San Pablo, el calendario nacional incluye fechas como el 23 de julio (Día de la Fuerza Aérea del Perú) y las Fiestas Patrias, el 28 y 29 de julio, junto con otros días de descanso oficial en la segunda mitad del año.

Fecha Feriado Tipo Jueves 23 de julio Día de la Fuerza Aérea del Perú Feriado nacional Lunes 28 y martes 29 de julio Fiestas Patrias Feriado nacional Jueves 6 de agosto Batalla de Junín Feriado nacional Domingo 30 de agosto Santa Rosa de Lima Feriado nacional Jueves 8 de octubre Combate de Angamos Feriado nacional Domingo 1 de noviembre Día de Todos los Santos Feriado nacional Martes 8 de diciembre Inmaculada Concepción Feriado nacional Miércoles 9 de diciembre Batalla de Ayacucho Feriado nacional Viernes 25 de diciembre Navidad Feriado nacional