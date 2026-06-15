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¡URGENTE! Corte de agua afectará varias zonas por más de 10 horas este 17 de junio: Toma tus precauciones

Sedapal exhortó a los usuarios a adoptar medidas de prevención antes de la suspensión del servicio, como reducir el consumo de agua en las horas previas al corte.

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    ¡URGENTE! Corte de agua afectará varias zonas por más de 10 horas este 17 de junio: Toma tus precauciones
    Corte de agua afectará varias zonas por más de 10 horas este 17 de junio
    ¡URGENTE! Corte de agua afectará varias zonas por más de 10 horas este 17 de junio: Toma tus precauciones

    Vecinos de San Juan de Lurigancho y Ate deberán tomar previsiones ante una restricción programada del suministro. Sedapal informó que el 17 de junio aplicará una interrupción temporal del servicio de agua potable en sectores de ambos distritos, debido a labores de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

    De acuerdo con el cronograma operativo difundido por la empresa para esa jornada, la suspensión alcanzará viviendas y locales comerciales. La reposición se realizará en horarios diferenciados, según cada área intervenida y el avance de las tareas previstas por los equipos técnicos.

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    La compañía sostuvo que estas acciones apuntan a preservar la calidad del recurso y a sostener la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana. Sedapal también precisó que la intervención forma parte de un plan de mejoras por etapas, orientado a reforzar la infraestructura hídrica, elevar la seguridad del sistema y ordenar el restablecimiento del suministro al término de los trabajos.

    ¿Cuáles son las zonas afectadas?

    San Juan de Lurigancho

    A. H. 27 de Marzo

    A. H. Somos Libres

    APV Casa Blanca

    A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras)

    A. H. Esmeralda de Los Andes

    A. H. Cruz de Motupe Grupos I, II, III, IV, VI, VII

    A. H. Enrique Montenegro

    A. H. José C. Mariátegui

    A. H. 10 de Octubre

    A. H. Su Santidad Juan Pablo II

    A. H. 10 de Octubre Señor de Los Milagros Ampl.

    A. H. Jardines 30 Octubre II

    A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampl.

    Sector San Juan de Casa Blanca

    Agru Los Claveles

    AF Santa Rosa de Lima

    Agru. Punta Hermosa

    A. H. Pl Nvo San Juan Sector Pedro Zazilla

    Sector Lomas Casa Blanca

    Sector Chavín de Huántar

    Sector Alto Cenepa

    Agru. Fam. Nvo Amanecer

    A. H. Cerrito La Libertad Ampl.

    A. H. Integ. Manos Unidas Sector Huanta II Ampl.

    A. H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles Corazón de Jesús III

    A. H. Simón Bolívar I

    AF Santo Toribio

    AF Heraldos de Motupe

    A. H. 1 de Mayo

    Nva Juventud Lomas Casa Blanca

    Agru. Sagrado Corazón de Jesús

    Agru 27 de Enero

    Agru Primavera

    AF Patria Unida

    Agru Lomas de Cristo Rey

    Hora: 9.00 a. m. - 10.00 p. m.

    Ate

    A. H. Huaycán zona R

    A. H. Huaycán zona X R-D 8.9, UCV 238, UCV 30 de abril

    A. H. Huaycán zona V, UCV 225 R-P3, UCV 239

    Talleres 30 de abril

    Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

    Consejos para ahorrar el agua en casa

    Cierra el caño al cepillarte, afeitarte o enjabonarte.

    Repara fugas: una gotera constante suma litros al día.

    Reduce el tiempo de ducha y usa un aireador en grifos para bajar el caudal.

    Lava ropa con carga completa y elige programas cortos.

    Enjuaga verduras en un recipiente y reutiliza esa agua para limpiar pisos.

    Evita la manguera para veredas; usa balde y escoba.

    Riega plantas temprano o de noche y aplica riego por goteo.

    Junta el agua fría inicial de la ducha para otros usos en casa.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡URGENTE! Corte de agua afectará varias zonas por más de 10 horas este 17 de junio: Toma tus precauciones
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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