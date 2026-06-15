¡URGENTE! Corte de agua afectará varias zonas por más de 10 horas este 17 de junio: Toma tus precauciones

Sedapal exhortó a los usuarios a adoptar medidas de prevención antes de la suspensión del servicio , como reducir el consumo de agua en las horas previas al corte.

Corte de agua afectará varias zonas por más de 10 horas este 17 de junio

Corte de agua afectará varias zonas por más de 10 horas este 17 de junio

Vecinos de San Juan de Lurigancho y Ate deberán tomar previsiones ante una restricción programada del suministro. Sedapal informó que el 17 de junio aplicará una interrupción temporal del servicio de agua potable en sectores de ambos distritos, debido a labores de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

De acuerdo con el cronograma operativo difundido por la empresa para esa jornada, la suspensión alcanzará viviendas y locales comerciales. La reposición se realizará en horarios diferenciados, según cada área intervenida y el avance de las tareas previstas por los equipos técnicos.

La compañía sostuvo que estas acciones apuntan a preservar la calidad del recurso y a sostener la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana. Sedapal también precisó que la intervención forma parte de un plan de mejoras por etapas, orientado a reforzar la infraestructura hídrica, elevar la seguridad del sistema y ordenar el restablecimiento del suministro al término de los trabajos.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

A. H. 27 de Marzo

A. H. Somos Libres

APV Casa Blanca

A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras)

A. H. Esmeralda de Los Andes

A. H. Cruz de Motupe Grupos I, II, III, IV, VI, VII

A. H. Enrique Montenegro

A. H. José C. Mariátegui

A. H. 10 de Octubre

A. H. Su Santidad Juan Pablo II

A. H. 10 de Octubre Señor de Los Milagros Ampl.

A. H. Jardines 30 Octubre II

A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampl.

Sector San Juan de Casa Blanca

Agru Los Claveles

AF Santa Rosa de Lima

Agru. Punta Hermosa

A. H. Pl Nvo San Juan Sector Pedro Zazilla

Sector Lomas Casa Blanca

Sector Chavín de Huántar

Sector Alto Cenepa

Agru. Fam. Nvo Amanecer

A. H. Cerrito La Libertad Ampl.

A. H. Integ. Manos Unidas Sector Huanta II Ampl.

A. H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles Corazón de Jesús III

A. H. Simón Bolívar I

AF Santo Toribio

AF Heraldos de Motupe

A. H. 1 de Mayo

Nva Juventud Lomas Casa Blanca

Agru. Sagrado Corazón de Jesús

Agru 27 de Enero

Agru Primavera

AF Patria Unida

Agru Lomas de Cristo Rey

Hora: 9.00 a. m. - 10.00 p. m.

Ate

A. H. Huaycán zona R

A. H. Huaycán zona X R-D 8.9, UCV 238, UCV 30 de abril

A. H. Huaycán zona V, UCV 225 R-P3, UCV 239

Talleres 30 de abril

Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

Consejos para ahorrar el agua en casa

Cierra el caño al cepillarte, afeitarte o enjabonarte.

Repara fugas: una gotera constante suma litros al día.

Reduce el tiempo de ducha y usa un aireador en grifos para bajar el caudal.

Lava ropa con carga completa y elige programas cortos.

Enjuaga verduras en un recipiente y reutiliza esa agua para limpiar pisos.

Evita la manguera para veredas; usa balde y escoba.

Riega plantas temprano o de noche y aplica riego por goteo.