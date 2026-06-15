¡URGENTE! Corte de agua afectará varias zonas por más de 10 horas este 17 de junio: Toma tus precauciones

¡URGENTE! Corte de agua afectará varias zonas por más de 10 horas este 17 de junio: Toma tus precaucionesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Vecinos de San Juan de Lurigancho y Ate deberán tomar previsiones ante una restricción programada del suministro. Sedapal informó que el 17 de junio aplicará una interrupción temporal del servicio de agua potable en sectores de ambos distritos, debido a labores de mantenimiento preventivo en la red de distribución.
De acuerdo con el cronograma operativo difundido por la empresa para esa jornada, la suspensión alcanzará viviendas y locales comerciales. La reposición se realizará en horarios diferenciados, según cada área intervenida y el avance de las tareas previstas por los equipos técnicos.
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La compañía sostuvo que estas acciones apuntan a preservar la calidad del recurso y a sostener la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana. Sedapal también precisó que la intervención forma parte de un plan de mejoras por etapas, orientado a reforzar la infraestructura hídrica, elevar la seguridad del sistema y ordenar el restablecimiento del suministro al término de los trabajos.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
San Juan de Lurigancho
A. H. 27 de Marzo
A. H. Somos Libres
APV Casa Blanca
A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras)
A. H. Esmeralda de Los Andes
A. H. Cruz de Motupe Grupos I, II, III, IV, VI, VII
A. H. Enrique Montenegro
A. H. José C. Mariátegui
A. H. 10 de Octubre
A. H. Su Santidad Juan Pablo II
A. H. 10 de Octubre Señor de Los Milagros Ampl.
A. H. Jardines 30 Octubre II
A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampl.
Sector San Juan de Casa Blanca
Agru Los Claveles
AF Santa Rosa de Lima
Agru. Punta Hermosa
A. H. Pl Nvo San Juan Sector Pedro Zazilla
Sector Lomas Casa Blanca
Sector Chavín de Huántar
Sector Alto Cenepa
Agru. Fam. Nvo Amanecer
A. H. Cerrito La Libertad Ampl.
A. H. Integ. Manos Unidas Sector Huanta II Ampl.
A. H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles Corazón de Jesús III
A. H. Simón Bolívar I
AF Santo Toribio
AF Heraldos de Motupe
A. H. 1 de Mayo
Nva Juventud Lomas Casa Blanca
Agru. Sagrado Corazón de Jesús
Agru 27 de Enero
Agru Primavera
AF Patria Unida
Agru Lomas de Cristo Rey
Hora: 9.00 a. m. - 10.00 p. m.
Ate
A. H. Huaycán zona R
A. H. Huaycán zona X R-D 8.9, UCV 238, UCV 30 de abril
A. H. Huaycán zona V, UCV 225 R-P3, UCV 239
Talleres 30 de abril
Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
Consejos para ahorrar el agua en casa
Cierra el caño al cepillarte, afeitarte o enjabonarte.
Repara fugas: una gotera constante suma litros al día.
Reduce el tiempo de ducha y usa un aireador en grifos para bajar el caudal.
Lava ropa con carga completa y elige programas cortos.
Enjuaga verduras en un recipiente y reutiliza esa agua para limpiar pisos.
Evita la manguera para veredas; usa balde y escoba.
Riega plantas temprano o de noche y aplica riego por goteo.
Junta el agua fría inicial de la ducha para otros usos en casa.