¡IMPACTO TOTAL! El rostro de Christian Cueva luce irreconocible y desata ola de comentarios

Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no solo por sus enfrentamientos mediáticos con Pamela López o el proceso de divorcio. El futbolista ha generado revuelo por su apariencia física, luego de que cámaras captaran un cambio evidente en su rostro durante un reciente partido.

El episodio ocurrió en un encuentro del club Juan Pablo II, donde el popular ‘Aladino’ protagonizó un tenso cruce con el árbitro tras ser expulsado. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención no fue la discusión, sino su aspecto cuando se acercó a dar declaraciones a un periodista, dejando en evidencia una transformación facial que no pasó desapercibida.

¿Cambio físico o intervención estética?

En los últimos meses, la imagen del futbolista ha mostrado variaciones que van más allá de un posible aumento de peso. Seguidores han notado una piel más uniforme, sin las ojeras ni líneas de expresión que antes lo caracterizaban.

Este cambio no sería casual. A inicios de abril, Christian Cueva se sometió a un procedimiento de masculinización facial con el objetivo de definir zonas como la mandíbula y el cuello. El tratamiento fue realizado por el especialista Iván Medrano e incluyó la aplicación de sustancias para limpiar, hidratar y perfilar el rostro. No obstante, el resultado actual ha llevado a especular que habría recurrido a un ajuste adicional.

Su relación con Pamela Franco vuelve a estar en la mira

Mientras su imagen genera debate, su vida personal tampoco deja de ser tema de conversación. La relación entre Christian Cueva y Pamela Franco ha vuelto a posicionarse en el foco mediático, esta vez por comentarios realizados en televisión.

Durante el programa ‘Chimi Churri’, la vidente Noelia lanzó una lectura de cartas que no augura estabilidad para la pareja, lo que ha incrementado las especulaciones sobre una posible crisis.