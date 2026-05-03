Pamela Franco ‘chotea’ en vivo a Christian Cueva tras su mensaje sobre su hija: "Es solo un compañero"

Christian Cueva sorprendió a Pamela Franco con un mensaje extenso ; sin embargo, ella indicó que podrían tener problemas en su relación. ¿Se distancian?

Christian Cueva no obtuvo la reacción que esperaba. Mientras hablaba valientemente sobre la condición de su hija, decidió enviar un mensaje público a su pareja, Pamela Franco. Sus palabras, llenas de afecto, pretendían jurarle amor eterno, pero Pamela sorprendió a todos al responder de forma inesperada, poniendo un alto a las insinuaciones románticas del futbolista.

Pamela Franco frena las palabras amorosas de Cueva

El suceso ocurrió durante una entrevista de la cantante en 'Sábado Súper Star', donde habló con franqueza sobre el estado de su hija al revelar su condición. En medio de la emoción, Christian Cueva apareció en un video con un mensaje cariñoso, pero la reacción de Pamela fue inesperada.

“Mi amor, mi vida, mi todo, espero que estés muy bien. Siento que es un momento especial para decirte lo mucho que te amo, te respeto y te admiro por ser la gran mujer que eres, mi vida, sobre todo por la madre guerrera que eres. Realmente mi amor me saco el sombrero por ti, eres una mujer que lucha por todos, sobre todo por las personas que amas, así que nada mi amor. (…) Quiero decirte que te amaré hasta el fin del mundo. Te amo”, expresó Christian Cueva.

Además, envió sus buenos deseos a Pamela Franco por el Día de la Madre, ahora que lo vivirá sin sus padres: “Sé que estamos próximos a un día muy especial que es el día de la madre, quizás para ti no es igual, pero recuerda algo mi amor, esa madre maravillosa que tienes y que siempre la llevas en tu mente y en tu corazón, está que te cuida y te bendice, al igual que tu papito”, añadió.

Pamela Franco sugiere distancia con Cueva y menciona posibles dificultades