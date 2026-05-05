Retiro de CTS: conoce hasta cuándo podrás disponer del 100% de tu dinero

CTS 2026 : trabajadores podrán retirar el 100% de sus fondos hasta diciembre. Conoce fechas clave y cambios desde 2027.

El depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente al primer periodo del 2026 ya está en marcha y tiene como fecha límite el viernes 15 de mayo. Este beneficio, dirigido a trabajadores formales del sector privado, representa un respaldo económico ante la eventual pérdida del empleo.

En términos generales, el monto equivale aproximadamente a la mitad de un sueldo, aunque puede variar según el régimen laboral y el tamaño de la empresa. Tradicionalmente, estos fondos permanecían restringidos en una cuenta especial hasta el cese laboral. Sin embargo, una reciente norma cambió este escenario.

Retiro del 100% de la CTS: lo que establece la ley vigente

Actualmente, los trabajadores pueden disponer libremente de la totalidad de sus fondos CTS, pero solo de manera temporal. Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La normativa lo deja claro: "Se autoriza, por única vez y hasta el 31 de diciembre del 2026, a los trabajadores, comprendidos en los alcances del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR, a disponer libremente del 100% de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición”.

Esto significa que los depósitos que se realicen este año también podrán ser retirados sin restricciones, lo que ha generado gran expectativa entre miles de trabajadores que buscan liquidez inmediata.

El retiro de la CTS se podrá hacer hasta el 100%.

¿Qué pasará con la CTS desde 2027?

El acceso total a la CTS no será permanente. A partir de 2027, las condiciones cambiarán y solo se permitirá retirar una parte del dinero acumulado.

Así lo precisa la ley: "El trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda del 50% de los mismos”.

Este nuevo esquema marcará un retorno parcial al objetivo original del beneficio, aunque manteniendo cierta flexibilidad para los trabajadores.

Lo que deben tener en cuenta los trabajadores

Con el plazo del 15 de mayo como fecha clave para el depósito, los trabajadores en planilla ya se preparan para recibir este ingreso en sus cuentas CTS. Tras el abono, el dinero suele estar disponible en un plazo de uno a dos días hábiles, dependiendo de la entidad financiera.

En este contexto, la CTS no solo se convierte en un respaldo ante el desempleo, sino también en una herramienta de liquidez inmediata durante el 2026.

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