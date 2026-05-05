Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - LA MEJOR NOTICIA | CTS ya se puede pagar desde hoy lunes 4 de mayo: ¿Cuándo es la fecha límite?

Retiro de CTS: conoce hasta cuándo podrás disponer del 100% de tu dinero

CTS 2026: trabajadores podrán retirar el 100% de sus fondos hasta diciembre. Conoce fechas clave y cambios desde 2027.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Retiro de CTS: conoce hasta cuándo podrás disponer del 100% de tu dinero
    La CTS viene con retiro disponible.
    Retiro de CTS: conoce hasta cuándo podrás disponer del 100% de tu dinero

    El depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente al primer periodo del 2026 ya está en marcha y tiene como fecha límite el viernes 15 de mayo. Este beneficio, dirigido a trabajadores formales del sector privado, representa un respaldo económico ante la eventual pérdida del empleo.

    En términos generales, el monto equivale aproximadamente a la mitad de un sueldo, aunque puede variar según el régimen laboral y el tamaño de la empresa. Tradicionalmente, estos fondos permanecían restringidos en una cuenta especial hasta el cese laboral. Sin embargo, una reciente norma cambió este escenario.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Metropolitano modifica paraderos de alimentadores desde hoy: revisa los servicios afectados

    Retiro del 100% de la CTS: lo que establece la ley vigente

    Actualmente, los trabajadores pueden disponer libremente de la totalidad de sus fondos CTS, pero solo de manera temporal. Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

    La normativa lo deja claro: "Se autoriza, por única vez y hasta el 31 de diciembre del 2026, a los trabajadores, comprendidos en los alcances del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR, a disponer libremente del 100% de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición”.

    Esto significa que los depósitos que se realicen este año también podrán ser retirados sin restricciones, lo que ha generado gran expectativa entre miles de trabajadores que buscan liquidez inmediata.

    El retiro de la CTS se podrá hacer hasta el 100%.
    El retiro de la CTS se podrá hacer hasta el 100%.

    ¿Qué pasará con la CTS desde 2027?

    El acceso total a la CTS no será permanente. A partir de 2027, las condiciones cambiarán y solo se permitirá retirar una parte del dinero acumulado.

    Así lo precisa la ley: "El trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda del 50% de los mismos”.

    Este nuevo esquema marcará un retorno parcial al objetivo original del beneficio, aunque manteniendo cierta flexibilidad para los trabajadores.

    Lo que deben tener en cuenta los trabajadores

    Con el plazo del 15 de mayo como fecha clave para el depósito, los trabajadores en planilla ya se preparan para recibir este ingreso en sus cuentas CTS. Tras el abono, el dinero suele estar disponible en un plazo de uno a dos días hábiles, dependiendo de la entidad financiera.

    En este contexto, la CTS no solo se convierte en un respaldo ante el desempleo, sino también en una herramienta de liquidez inmediata durante el 2026.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Qué hacer si el banco vende mi deuda este 2026 por falta de pago? Conoce qué pasará

    Todo lo que debes saber sobre la CTS

    • Monto: Corresponde aproximadamente a la mitad de un salario mensual. Este importe puede reducirse dependiendo de los días efectivamente laborados, así como del tamaño de la empresa y su régimen laboral.
    • Fechas de depósito: El abono debe realizarse como máximo el 15 de mayo. El segundo depósito del año se efectúa hasta el 15 de noviembre.
    • Beneficiarios: Está dirigido a trabajadores del sector privado que se encuentren en planilla, incluyendo aquellos bajo modalidades como la "media planilla".
    • Disponibilidad del dinero: Se permitirá retirar hasta el 100% del fondo acumulado hasta el 31 de diciembre de 2026. Luego de esa fecha, el acceso será restringido: solo se podría disponer del 50% de los nuevos fondos, aunque esta medida aún está pendiente de reglamentación.
    SOBRE EL AUTOR:
    Retiro de CTS: conoce hasta cuándo podrás disponer del 100% de tu dinero
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿Qué hacer si el banco vende mi deuda este 2026 por falta de pago? Conoce qué pasará

    ES OFICIAL | Tarifa del METROPOLITANO cambiará drásticamente a partir del 2 de mayo: Ellos serán los afectados

    ¿VACACIONES ESCOLARES en MAYO? Minedu confirma drástico cambio en todo el Perú y lanza el cronograma oficial del 2026

    Retiro de CTS: conoce hasta cuándo podrás disponer del 100% de tu dinero

    ¿Una sola mascota en casa? Esta ciudad peruana aprueba medida y genera debate

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;