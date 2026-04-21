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CTS 2026: todo sobre el depósito de mayo, retiro del 100% y multas por incumplimiento

CTS mayo 2026 en Perú: fechas de depósito, cálculo, retiro del 100% y multas para empresas que incumplan el pago.

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    CTS 2026: todo sobre el depósito de mayo, retiro del 100% y multas por incumplimiento
    Los trabajadores formales podrán acceder a su CTS al 100%.
    CTS 2026: todo sobre el depósito de mayo, retiro del 100% y multas por incumplimiento

    El depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) vuelve a estar en la mira de miles de trabajadores formales en Perú. Este beneficio no solo representa un respaldo económico, sino que este 2026 incluye la posibilidad de disponer del 100% del dinero acumulado.

    CTS mayo 2026: fechas, montos y retiro total del beneficio

    La CTS es un derecho laboral dirigido a trabajadores en planilla del sector privado, pensado como un fondo de protección ante la pérdida de empleo. Según especialistas, este mecanismo permite cubrir gastos durante el periodo de transición laboral.

    Ralphi Jauregui, experto en finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, explicó que este beneficio aplica para quienes trabajan al menos cuatro horas diarias bajo el régimen privado.

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    Cuándo se deposita la CTS en 2026

    El pago de la CTS se realiza dos veces al año. En el caso de mayo 2026, las empresas tienen como fecha límite el día 15 para efectuar el depósito correspondiente al periodo noviembre 2025 – abril 2026.

    El segundo abono se realizará en noviembre, también hasta el día 15, cubriendo los meses de mayo a octubre.

    El depósito debe hacerse en la cuenta CTS elegida por el trabajador en una entidad autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Además, el empleador debe entregar la liquidación del cálculo.

    Cómo se calcula la CTS

    El monto depende del sueldo, el tiempo trabajado y el tipo de empresa. Para quienes laboraron el semestre completo, corresponde el 50% del sueldo mensual más un sexto de la gratificación.

    Si el periodo es menor, el cálculo es proporcional. Se obtiene sumando el sueldo base más la sexta parte de la gratificación, dividiendo entre 12 y multiplicando por los meses trabajados.

    Por ejemplo, un trabajador con sueldo de S/2.000 y gratificación del mismo monto recibiría alrededor de S/1.333,33 si completó el semestre.

    ¿Quiénes tienen reglas especiales?

    Existen diferencias según el régimen laboral:

    • Trabajadores en empresas registradas en Remype: pueden recibir CTS bajo condiciones diferenciadas
    • Régimen agrario: la CTS está incluida en la remuneración diaria en un equivalente al 9,72%
    • En casos de ingresos variables, el cálculo se basa en el promedio percibido entre noviembre y abril.

    Retiro del 100% y sanciones a empresas

    Una de las principales novedades es que se mantiene vigente la posibilidad de retirar el 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, sin necesidad de haber dejado el empleo.

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    Sin embargo, las empresas que no cumplan con el depósito dentro del plazo se exponen a sanciones económicas. Las multas pueden ir desde S/8.635 hasta S/143.660 en el caso de medianas y grandes empresas, y entre S/2.475 y S/24.750 para pequeñas empresas.

    El incumplimiento del depósito o la falta de entrega de la liquidación son considerados infracciones graves.

    SOBRE EL AUTOR:
    CTS 2026: todo sobre el depósito de mayo, retiro del 100% y multas por incumplimiento
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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