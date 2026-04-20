Corte de agua en Lima este 21 de abril por más de 12 horas, según Sedapal: revisa AQUÍ los 7 distritos afectados y horarios

Corte de agua en Lima este 21 de abril por más de 12 horas, según Sedapal: revisa AQUÍ los 7 distritos afectados y horariosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes 21 de abril, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
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Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas - Sectores 136: Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa (cuadrante: Asociación de Vivienda Unión Juventud Pachacútec y Asociación de Vivienda El Mirador de Carapongo)
- Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
- Áreas afectadas - Sectores 140: Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Alta
- Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
- Áreas afectadas - Sectores 136: Urb. San Antonio de Carapongo 1era etapa (cuadrante: Señor de los Milagros, San Martín de Porres, Agrup. Familia Unión Juventud Carapongo, Los Huaralinos, P.S. María Auxiliadora, Av. N° 1, Pasaje San Mateo.
- Horario: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
- Áreas afectadas - Sectores 140: Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Baja
- Horario: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
Chaclacayo
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas - Sectores 157: Urb. El Cuadro Mz J-P, P.S. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 12 - 14 - 15 - 16
- Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
Santa Anita
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas - Sectores 166: Coop. Viña de San Francisco, Urb. Portada de Ceres, Coop. Benjamín Doig, Urb. Productores, Urb. E Asesor I y II etapa, A.H. 29 de Enero.
- Horario: 9.00 a. m. - 9.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas - Sectores 411: A.H. Nueva Juventud
- Horario: 10.00 a. m. - 6.00 p. m.
- Áreas afectadas - Sectores 411: A.G. Las Casuarinas de Collique, A.H. Las Casuarinas de Collique Ampliación, A.H. 28 de Julio, A.H. Las Lomas Solidarias Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gámez, A.H. Collique, A.H. Collique 4ta zona, Comité Vecinal 98 y 100, A.H. Collique Comités 40 y 41, A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa Florida, A.H. Villa La Paz, A.H. Villa Florida 5ta zona Collique.
- Horario: 1.00 p. m. - 9.00 p. m.
- Áreas afectadas - Sectores 411: A.H. Los Ángeles
- Horario: 1.00 p. m. - 9.00 p. m.
San Miguel
- Motivo: Empalme de tubería
- Áreas afectadas - Sectores 44: Urb. Las Leyendas, Urb. Residencial Callao, A.H. Maranga, Urb. Maranga 3era etapa, Urb. Maranga 4ta etapa, Urb. Maranga 5ta etapa, Urb. Maranga 7ma etapa.
- Horario: 10.00 a. m. - 9.00 p. m.
- Áreas afectadas: Urb. Las Leyendas, Urb. Maranga 4ta etapa, 5ta etapa y 7ma etapa; Urb. Residencial Callao, A.H. Maranga (cuadrante: av. Elmer Faucett, av. Venezuela, av. Parque de las Leyendas, av. Escardó, Ca. Quezada. av. La Marina.
- Horario: 10.00 a. m. - 10.00 p. m.
- Áreas afectadas - Sectores 44 - 2: Urb. Las Leyendas, Urb. Maranga 5ta y 7ma etapa, Urb. Residencial Callao. (cuadrante: av. Venezuela, av. Parque de las Leyendas, av. Los Precursores, Calle Intisuyo, av. Escardó, av. Elmer Faucett y todas las calles interiores a este cuadrante)
- Áreas afectadas - Sectores 44 - 4: A.H. Maranga Urb. Maranga 3ra y 4ta etapa (cuadrante: av. Los Precursores, av. Escardó, Calle Intisuyo, Calle Carlos Gonzáles, av. Parque de las Leyendas, av. La Marina, av. Elmer Faucett y todas las calles interiores a este cuadrante.
- Horario: 10.00 a. m. - 10.00 p. m.
Independencia
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas - Sectores 332: A.H. 3 de Junio, A.H. José C. Mariátegui, A.H. San Camilo, A.H. Villa El Ángel, A.H. El Volante Comité 3, Asociación Choferes del Perú, P.J. Cruz de Mayo, P.J. 6 de Julio, P.J. La Melchorita, P.J. El Milagro de la Confraternidad, P.J. San Albino, P.J. Villa El Carmen, P.J. El Volante, U. Popular El Ermitaño, Urb. José Gálvez, Urb. Las Violetas.
- Horario: 12.00 m. - 8.00 p. m.
La Molina
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas - Sectores 199: Áreas afectadas: Conjunto Residencial La Alameda II, Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa Mzs. P1, O1, D1, F1, G1, I1, J1, H1, N1, M1, K1, L1
- Horario: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.