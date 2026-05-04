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Espectáculos - LA MEJOR NOTICIA | CTS ya se puede pagar desde hoy lunes 4 de mayo: ¿Cuándo es la fecha límite?

LA MEJOR NOTICIA | CTS ya se puede pagar desde hoy lunes 4 de mayo: ¿Cuándo es la fecha límite?

¿Cuándo se paga la CTS? En breve. Asimismo, los trabajadores deben tener presente que podrán retirar hasta el 100% de estos fondos a lo largo de todo el 2026.

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    CTS ya se puede pagar desde hoy lunes 4 de mayo: ¿Cuándo es la fecha límite?
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    Durante el mes de mayo se realizará el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del sector privado. Este beneficio laboral, concebido como un respaldo económico ante el desempleo, en los últimos años también ha sido utilizado para otros gastos debido a las normas que permiten su retiro.

    Cabe señalar que este pago puede efectuarse incluso antes si la empresa cuenta con los fondos disponibles. Aunque la ley establece como fecha límite el 15 de mayo para el depósito en la cuenta CTS, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) precisa que puede realizarse en cualquier momento de la quincena. “El empleador debe realizar el depósito de la CTS semestralmente, dentro de los primeros quince días naturales de los meses de mayo y noviembre”, aclara este punto el MTPE. Por ello, desde el lunes 4 de mayo ya es posible que los trabajadores reciban este abono.

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    El depósito puede concretarse en cualquiera de los días comprendidos entre el 4 y el 15 de mayo, siendo esta última la fecha máxima. Si el empleador incumple este plazo, se expone a sanciones económicas por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

    En el caso de trabajadores formales en planilla, el pago puede recibirse en cualquiera de estas fechas: lunes 4, martes 5, miércoles 6, jueves 7, viernes 8, lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14 o viernes 15 de mayo. Además, si la fecha límite coincide con un día no laborable, el depósito podrá hacerse el siguiente día hábil, según el MTPE. Esto no aplica en mayo, ya que el 15 cae viernes, pero sí en noviembre, cuando el pago se trasladará al lunes 16 debido a que el día 15 será domingo.

    “Al efectuarse el depósito, en la institución financiera elegida por el trabajador, queda cumplida y pagada la obligación, sin perjuicio de los reintegros que deban efectuarse en caso de depósito insuficiente o diminuto”, añade el MTPE.

    Respecto al monto, este dependerá del tiempo trabajado durante el semestre. “En el caso de las medianas y grandes empresas, si el trabajador ha laborado el período semestral completo le corresponde el 50% de la remuneración más un sexto de la gratificación recibida en diciembre de 2025. De lo contrario, solo percibirá un sexto del sueldo por cada mes laborado, incluyendo el sexto de la gratificación percibida en diciembre”, indica Mauricio Matos, cocio del Área Laboral de EY Perú.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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