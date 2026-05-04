Metropolitano modifica paraderos de alimentadores desde hoy: revisa los servicios afectados

Metropolitano modifica paraderos de alimentadores desde hoy: revisa los servicios afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Está confirmado. Las autoridades del Metropolitano han anunciado una serie de cambios en los paraderos de tres rutas alimentadoras del servicio, las cuales recorren la avenida Túpac Amaru. Estos ajustes se implementarán en las siguientes rutas: Milagros de Jesús, Belaúnde y Puno.
Los cambios buscan mejorar el servicio en el norte de Lima. A continuación, te proporcionamos todos los detalles sobre los paraderos de cada alimentador para que puedas planificar tu viaje con anticipación.
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Descubre las nuevas rutas de los 3 alimentadores modificados del Metropolitano
Ruta - Milagros de Jesús
Los buses que conectan la ruta Milagros de Jesús con la estación Naranjal operan de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:30 p. m., y domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m. Detallamos a continuación los paraderos desde Naranjal hacia Milagros de Jesús:
- Politécnico
- Cueto Fernandini
- Santa Rosa
- Banco de la Nación
- Belaúnde
- Mercado Chacra Cerro
- La Pascana
- Cáceres (Jamaica)
- Miguel Grau
- Francisco Bolognesi
Para el recorrido de regreso, de Milagros de Jesús hacia Naranjal, los paraderos son:
- Grifo Año Nuevo
- Miguel Grau (Velasco)
- Jamaica
- La Pascana
- Mercado Chacra Cerro
- Banco de la Nación
- Reniec
- Mega 80
- Politécnico
Ruta - Belaúnde
El alimentador que conecta la estación Naranjal con el terminal Belaúnde opera entre las 5:00 a. m. y las 11:30 p. m., y domingos hasta las 10:30 p. m. Aquí están los paraderos actualizados:
- La Merced
- Politécnico
- Correo
- Colegio Israel
- Banco de la Nación
En el retorno desde Belaúnde hasta Naranjal:
- Belaúnde
- Banco de la Nación
- Puno
- Correo
- Politécnico
- La Merced
Ruta - Puno
El alimentador de la ruta Puno lleva hasta la estación Naranjal en ambos sentidos. Los paraderos en el camino de Naranjal a Puno son:
- La Cincuenta
- La Merced
- Politécnico
- Cueto Fernandini
- Correo
- España
- Edelnor
Yendo de Puno a Naranjal, los paraderos son:
- España
- Correo
- Mega 80
- Politécnico
- La Merced
- La Cincuenta
¿El horario de los alimentadores del Metropolitano es uniforme para todos?
Los alimentadores del Metropolitano que corresponden a las rutas Milagros de Jesús, Belaúnde y Puno tienen un horario de servicio de lunes a sábado desde las 5:00 a. m. hasta las 11:30 p. m.; los domingos el horario es de 5:00 a. m. a 10:30 p. m. Asimismo, el primer bus sale de la estación Naranjal a las 5:30 a. m., cubriendo cada una de las rutas señaladas.