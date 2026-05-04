Metropolitano modifica paraderos de alimentadores desde hoy: revisa los servicios afectados

Infórmate sobre los cambios en las rutas de alimentadores del Metropolitano que ajustan su recorrido oficial a partir de este lunes. Consulta aquí el nuevo mapa para llegar puntualmente a tu destino.

Está confirmado. Las autoridades del Metropolitano han anunciado una serie de cambios en los paraderos de tres rutas alimentadoras del servicio, las cuales recorren la avenida Túpac Amaru. Estos ajustes se implementarán en las siguientes rutas: Milagros de Jesús, Belaúnde y Puno.

Los cambios buscan mejorar el servicio en el norte de Lima. A continuación, te proporcionamos todos los detalles sobre los paraderos de cada alimentador para que puedas planificar tu viaje con anticipación.

Descubre las nuevas rutas de los 3 alimentadores modificados del Metropolitano

Ruta - Milagros de Jesús

Los buses que conectan la ruta Milagros de Jesús con la estación Naranjal operan de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:30 p. m., y domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m. Detallamos a continuación los paraderos desde Naranjal hacia Milagros de Jesús:

Politécnico

Cueto Fernandini

Santa Rosa

Banco de la Nación

Belaúnde

Mercado Chacra Cerro

La Pascana

Cáceres (Jamaica)

Miguel Grau

Francisco Bolognesi

Para el recorrido de regreso, de Milagros de Jesús hacia Naranjal, los paraderos son:

Grifo Año Nuevo

Miguel Grau (Velasco)

Jamaica

La Pascana

Mercado Chacra Cerro

Banco de la Nación

Reniec

Mega 80

Politécnico

Ruta - Belaúnde

El alimentador que conecta la estación Naranjal con el terminal Belaúnde opera entre las 5:00 a. m. y las 11:30 p. m., y domingos hasta las 10:30 p. m. Aquí están los paraderos actualizados:

La Merced

Politécnico

Correo

Colegio Israel

Banco de la Nación

En el retorno desde Belaúnde hasta Naranjal:

Belaúnde

Banco de la Nación

Puno

Correo

Politécnico

La Merced

Ruta - Puno

El alimentador de la ruta Puno lleva hasta la estación Naranjal en ambos sentidos. Los paraderos en el camino de Naranjal a Puno son:

La Cincuenta

La Merced

Politécnico

Cueto Fernandini

Correo

España

Edelnor

Yendo de Puno a Naranjal, los paraderos son:

España

Correo

Mega 80

Politécnico

La Merced

La Cincuenta

¿El horario de los alimentadores del Metropolitano es uniforme para todos?