Gabriela Serpa , conocida por su faceta como actriz cómica u bailarina profesional, también destaca por su pasión por la moda . Este interés le ha llevado a construir un repertorio de estilismo que destacan por su creatividad y originalidad, donde combina colores, tejidos y estampados más trendy que están dando la hora en la moda. En sus recientes publicaciones, Serpa demuestra su afinidad por el estilo retro , que ha comenzado a ocupar un lugar importante en su propuesta estética. Anteriormente, la integrante de El wasap de JB ya había capturado la atención del mundo fashionista con un look icónico : unos pantalones acampanados tricolores que resaltaban la vigencia de esta silueta atemporal. En esta ocasión, por tercera vez Gabriela retoma la nostalgia por la época disco con un estilismo que combina texturas brillantes y estampados geométricos , elementos que marcaron el auge de los años 70 y que vuelven a ser tendencia en 2021. A través de Instagram, Serpa compartió una postal como parte de uno de sus habituales photoshoots, encantando a sus seguidores con un outfit lleno de estilo y color. La pieza central de su look fueron los clásicos pantalones campana, también conocidos como flared pants o bell bottoms . Este diseño, emblemático en la historia de la moda, vivió su auge en los años 70 y ha resurgido con fuerza esta temporada en una variedad de interpretaciones modernas.

Los pantalones de campana clásicos, especialmente los jeans en tonos claros y azulados, han sido durante mucho tiempo los favoritos de los guardarropas fashionistas alrededor del mundo. Sin embargo, esta temporada la nostalgia retro nos trae una propuesta renovada: los modelos con estampados llamativos se perfilan como los nuevos imprescindibles. En un mundo donde la moda siempre regresa, esta reinvención de los flared pants y tops no sorprende, pero sí entusiasma, especialmente para quienes buscan añadir un toque dinámico y setentero a su clóset.



Gabriela Serpa nos da una lección magistral de cómo actualizar este clásico con una estética retro meticulosamente elaborada. Sus pantalones de corte acampanado con un vibrante estampado geométrico en tonos rojo, amarillo y naranja, hace un excelente match con el top al red un conjunto, pero el detalle que le da un toque chic y elegante, son los aros que bordean su cintur y si cuello. Para completar su look, Serpa apostó por un tacos abiertos dorado con plataforma numero cinco, generando una gran armonización con el look total que nos traslada a los años 60 y 70's.



El resultado es un conjunto que no solo celebra las tendencias de décadas pasadas, sino que las reinterpreta de forma moderna y estratégica. Los detalles ondulantes del print y la cuidadosa elección de los complementos convierten su look en una declaración de intenciones: el revival retro no es solo una tendencia pasajera, sino una oportunidad para redescubrir la moda desde una perspectiva fresca y contemporánea.