¿Juntabas tapitas? Hoy se convierten en millones para Perú en el mercado internacional

Exportaciones de tapas plásticas peruanas caen 28,3% en 2026, pese a perspectivas de crecimiento global del sector.

La demanda de tapas plásticas se dinamizó durante la pandemia de Covid-19.

La demanda de tapas plásticas se dinamizó durante la pandemia de Covid-19.

El desempeño de los envíos peruanos de tapas de plástico inició el 2026 con cifras a la baja. Durante enero y febrero, las exportaciones sumaron US$ 5 millones 573 mil, lo que evidencia una contracción de 28,3% frente al mismo periodo del año pasado, cuando se superaron los US$ 7 millones 771 mil.

Este retroceso fue reportado por la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (ADEX), tomando como base los registros oficiales del comercio exterior.

La caída también se refleja en los principales mercados. Colombia se mantuvo como el principal destino con US$ 1 millón 689 mil (30,3% del total), aunque registró una disminución de 4,2%. Le siguieron Bolivia con US$ 1 millón y Estados Unidos con US$ 955 mil, mientras que México se posicionó en el cuarto lugar con US$ 645 mil.

Menor demanda y concentración en pocas empresas

En total, las tapas plásticas peruanas llegaron a 18 países en el primer bimestre del año. Entre los destinos adicionales figuran Ecuador (US$ 526 mil), Chile (US$ 218 mil), Brasil (US$ 156 mil), Cuba (US$ 67 mil), España (US$ 56 mil) y Turquía (US$ 38 mil).

A nivel empresarial, la oferta exportable continúa concentrada en un grupo reducido de compañías, entre ellas Pieriplast S.A.C., Peruana de Moldeados S.A.C., Iberoamericana de Plásticos S.A.C. y Bericap Perú S.A.

Desde ADEX advirtieron que “Los despachos evidenciaron una reducción en la mayoría de mercados respecto al inicio de 2025”, lo que confirma un escenario de menor dinamismo en la demanda internacional.

Perspectivas globales y rol del sector

Pese a la caída en los envíos, el panorama global para la industria de tapas y cierres plásticos mantiene expectativas positivas. Según la consultora Mordor Intelligence, el sector podría crecer a una tasa anual de 4,6% hasta 2029, impulsado por industrias como alimentos, bebidas, farmacéutica y cosmética.

En este contexto, el uso de materiales como el polipropileno sigue siendo clave. Tal como señala el análisis internacional: “El polipropileno se consolida como material predominante por su durabilidad y resistencia térmica”.

Además, el crecimiento de nuevas tendencias de consumo, como bebidas energéticas y opciones sin alcohol, continúa fortaleciendo la demanda de este tipo de productos en el mercado global.

Composición de exportaciones y efecto pospandemia

El impulso que vivió este sector durante la pandemia de Covid-19, debido a su uso en productos sanitarios y farmacéuticos, marcó un punto alto en su evolución reciente.

En el detalle de exportaciones, los envíos se dividieron entre tapones, tapas, cápsulas y otros cierres (US$ 4 millones 303 mil), y artículos para transporte o envasado de plástico (US$ 1 millón 270 mil).