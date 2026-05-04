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Ocho regiones en la mira: SENAMHI lanza alerta amarilla por evento meteorológico DESDE HOY

Las autoridades recomiendan acciones simples para resguardarse de los efectos del calor extremo, la radiación solar y los cambios bruscos del clima que ponen en riesgo a la población.

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    Ocho regiones en la mira: SENAMHI lanza alerta amarilla por evento meteorológico DESDE HOY
    SENAMHI lanza alerta amarilla por evento meteorológico DESDE HOY
    Ocho regiones en la mira: SENAMHI lanza alerta amarilla por evento meteorológico DESDE HOY

    A partir de hoy, lunes 4 de mayo, ocho regiones de la selva central y sur del Perú quedarán bajo alerta amarilla ante el aumento de la temperatura durante el día, de acuerdo con el aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

    Este evento, previsto hasta el martes 5 de mayo, generará temperaturas máximas cercanas a los 34°C en la selva central y alrededor de los 33°C en la selva sur, además de otros factores de riesgo que mantienen en vigilancia a las autoridades y a la población.

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    El Senamhi ha informado que este episodio de incremento térmico tendrá una duración de 37 horas, con inicio a las 10:00 del lunes 4 de mayo y finalización a las 23:59 del martes 5 de mayo.

    La alerta es de intensidad moderada y estará marcada por poca nubosidad durante el día, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV), así como la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h.

    Asimismo, el organismo advierte sobre la posible ocurrencia de chubascos aislados y dispersos, principalmente en zonas de selva alta. En ese sentido, el Senamhi recomienda a quienes realicen actividades al aire libre tomar precauciones adicionales ante los riesgos de la exposición directa al sol y los cambios bruscos en el clima.

    Departamentos afectados, según Senamhi

    El aviso de nivel amarillo comprende a las regiones de Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. En estas zonas podrían presentarse fenómenos meteorológicos peligrosos que, aunque habituales en la región, exigen monitoreo y preparación tanto de la población como de las autoridades.

    El mapa de riesgo difundido por Senamhi muestra claramente la extensión de la alerta, que se despliega a lo largo de la selva central y sur del país, limitando con la frontera este del territorio peruano.

    Recomendaciones del Indeci

    El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha emitido una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados al incremento de temperaturas y la exposición solar. El organismo aconseja a la población aplicarse bloqueador y protector solar si deben permanecer expuestos al sol, así como utilizar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.

    Entre las medidas sugeridas destaca la importancia de beber abundante líquido, evitar comidas y refrescos que no cuenten con refrigeración adecuada y no exponerse de manera directa a los rayos solares. Otro punto clave es asegurarse de que los pescados, mariscos y carnes rojas estén frescos, a fin de prevenir intoxicaciones alimentarias.

    Indeci también recomienda mantener una ventilación adecuada en viviendas y lugares de trabajo, optar por ropa de colores claros y evitar actividades físicas entre las 10:00 y las 17:00 horas. Además, sugiere tener sobres de suero oral en casa como medida preventiva ante posibles golpes de calor o deshidratación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ocho regiones en la mira: SENAMHI lanza alerta amarilla por evento meteorológico DESDE HOY
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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