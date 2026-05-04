Gisela abre las puertas de su lujosa mansión en la playa y sorprende con cada detalle: "Un sueño"

Gisela Valcárcel mostró los avances de su nueva casa en Naplo y sorprendió con una reflexión sobre empezar de cero.

Gisela mostró una primera vista de cómo está quedando la construcción de su casa. | Composición Wapa

Gisela mostró una primera vista de cómo está quedando la construcción de su casa. | Composición Wapa

Gisela Valcárcel vuelve a captar la atención, pero esta vez lejos de los sets de televisión. La conductora decidió compartir con sus seguidores un vistazo exclusivo del proceso de construcción de su nueva vivienda frente al mar en Naplo, un proyecto personal que, según reveló, comenzó desde cero.

La popular ‘Señito’ sorprendió al contar que tomó una decisión radical: derribar completamente su antigua propiedad para dar paso a una nueva edificación de cuatro niveles, cuya joya será una amplia terraza con vista al mar.

A través de sus redes sociales, la figura televisiva explicó el inicio de este proceso con una reflexión que acompañó las imágenes del avance: “Hace un tiempo vi cómo, para levantar mi sueño, debía primero tirar todo y dejar el terreno vacío, listo para empezar”.

Un proyecto personal que se convierte en lección de vida

Más allá de la infraestructura, Gisela aprovechó este momento para compartir aprendizajes que, según ella, marcaron esta etapa. La conductora habló de decisiones difíciles y de la importancia de confiar en el propio instinto.

“A veces debes dejar atrás lo que ya no da para más. Dale valor a tu intuición y deseos, son importantes. Confía en quienes, al escuchar tu visión, tus sueños..., te miran y dicen: ‘Vamos, lo lograremos’. A veces son como ángeles… yo los tuve en cada paso de esta construcción”, escribió, dejando ver el lado emocional detrás del proyecto.

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre su casa de playa.

“Construir tu fortaleza”: la reflexión que dejó la ‘Señito’

Fiel a su estilo inspirador, Gisela Valcárcel conectó este nuevo capítulo con una mirada más profunda sobre los cambios en la vida. Para ella, construir una casa también simboliza reconstruirse desde adentro.

“Construir tu fortaleza exige dejar ir lo que ya no sirve, ponerte el casco, meterte al barro y confiar en la visión que otros todavía no pueden ver. Coméntenme, ¿sienten miedo de empezar todo de nuevo?, ¿qué impide que realices tu próximo sueño?”, expresó, invitando a sus seguidores a reflexionar.

Gisela Valcárcel mostra su nueva casa.