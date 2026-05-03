DNI electrónico gratis: Conoce todos los detalles del beneficio para este grupo de personas

DNI electrónico gratis: Conoce todos los detalles del beneficio para este grupo de personasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Desde este martes, los vecinos de Carabayllo podrán tramitar su DNI electrónico sin costo alguno. La campaña, impulsada por el Reniec, busca facilitar el acceso a este documento moderno y seguro.
Durante mayo de 2026, el Estadio Ricardo Palma será el centro de operaciones para la obtención del DNIe. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir brechas de acceso y promover el uso de herramientas digitales en trámites cotidianos.
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Los días martes y jueves, desde las 9.30 a. m. hasta la 1.00 p. m., se ofrecerá este servicio, que está dirigido a grupos específicos de la población. Se recomienda a los interesados acudir con anticipación, ya que solo se repartirán 50 boletos de atención por jornada.
Detalles de la campaña en Carabayllo
La campaña de documentación se llevará a cabo en el Estadio Ricardo Palma, donde se habilitará el acceso principal a través de la puerta número dos. Este esfuerzo conjunto entre el municipio local y el Reniec busca garantizar que los ciudadanos puedan actualizar su identificación sin costo alguno.
Es importante destacar que la atención se limitará a 50 personas por día, por lo que se aconseja a los padres de familia y adultos mayores llegar temprano para asegurar su lugar. La actividad se desarrollará exclusivamente los días martes y jueves durante el mes de mayo.
Beneficios del DNI electrónico
El DNI electrónico no solo actúa como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus principales ventajas se encuentran la posibilidad de realizar trámites en línea, acceder a servicios del Estado y facilitar la identificación en diversas plataformas digitales.
Gracias a estas características, el DNIe se convierte en una herramienta clave para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos, promoviendo así una mayor inclusión social.
Rol del Reniec en la identificación ciudadana
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es la entidad encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su misión principal es garantizar la identificación de los ciudadanos y la autenticidad de los documentos que acreditan su identidad.
Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI, certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, así como la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación. Además, juega un papel crucial en la organización de elecciones y procesos de votación, asegurando la verificación de la identidad de los votantes.